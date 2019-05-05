كشف حقيقة عمر بطاريات آيفون.. والشركة توضح

أشار تقرير حديث صادر عن شركة "ويتش" البريطانية المتخصصة بتوفير نصائح واستشارات للمستهلكين، عن عيب في هواتف شركة "أبل" بحسب سكاي نيوز .

وقالت الشركة، إنها اختبرت تسعة نماذج من هواتف الشركة الأميركية، ووجدت أن قدرات بطاريات هذه الأجهزة لم تكن وفق ما ذكرت "أبل" بنسبة تراوحت بين 18 و51 في المئة، حسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

ووفق النتائج، لم يتطابق أداء الهاتف "آيفون XR" مع توصيف الشركة لقدراته فيما يتعلق بزمن التحدث، حيث استمرت بطارية الجهاز بالعمل لـ16 ساعة و32 دقيقة، فيما يذكر موقع "أبل" أن الرقم يصل لـ25 ساعة.



وردا على مزاعم "ويتش"، قالت "أبل" في بيان: "نختبر منتجاتنا بدقة، ونؤكد ثقتنا بما نذكره فيما يتعلق بعمر البطارية".

وأضافت: "هناك تكامل في أجهزتنا بين المكونات الصلبة والبرمجيات، كما تتميز هواتفنا بكونها مصممة بطريقة تكفل إدارة الطاقة بذكاء، لإطالة عمر البطارية لأقصى حدود".