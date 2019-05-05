لأول مرة.. شركة يابانية خاصة تطلق صاروخا صغيرا إلى الفضاء

ذكر تقرير إخباري أن شركة يابانية خاصة أطلقت، لأول مرة وبنجاح، صاروخا صغيرا إلى الفضاء، الأمر الذي يؤكد نجاح الشركات الخاصة في الوصول إلى الفضاء واكتشاف علومه وذلك بعيدا عن الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومات حول العالم، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن طول الصاروخ "مومو3-" يصل إلى عشرة أمتار وعرضه إلى نصف متر فقط، وقد تم إطلاقه من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد أمس، مضيفة أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 110 كيلومترات، وبعد تحليق لمدة عشر دقائق، سقط في المحيط الهادئ.

وأعقبت محاولة أمس، الناجحة التي كانت تأخرت بسبب مشكلات فنية، محاولتين سابقتين فاشلتين للشركة نفسها، فيما قالت شركة "انترستيلر تكنولوجي" إن الصاروخ "مومو3-" هو أول صاروخ تطلقه شركة خاصة يصل إلى الفضاء.

وتعتزم الشركة تطوير صواريخ رخيصة لتوصيل الأحمال الصغيرة مثل الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، وكانت شركات عديدة في أنحاء العالم اقتحمت هذا السوق، في مجال يتوقع أن يشهد نموا في الأعوام المقبلة.