"طقطقة رقبة" تنتهي بعواقب كارثية

يعتاد عدد ليس بقليل من الأشخاص على "طقطقة" رقابهم بانتظام، فالانحناء السريع لليسار واليمين هو كل ما يتطلبه الأمر لسماع صوت هذه العادة التي تبدو بسيطة جدا، لكنها في الواقع تشكل ضررا وقد تكون عواقبها وخيمة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتعد قصة شاب جوش هادر (28 عامًا) من ولاية أوكلاهوما الأمريكية نموذجا للخطر الذي تسببه هذه العادة على العمود الفقري، حيث إنه بعد لحظات من ممارسة عادته اليومية "الطقطقة" انقلبت حياته رأسًا على عقب بسبب الأضرار الجسيمة التي حدثت له.

يقول هادر: "في اللحظة التي سمعت فيها صوت الطقطقة​​، فقدت الإحساس بجانبي الأيسر، انتفضت قائما، لمحاولة الحصول على كمادة ثلج، ثم أدركت أنني لا أستطيع السير بشكل مستقيم"، وفقا لما نقل موقع "بي جي آر".

وتم نقل هادر إلى الطوارئ، حيث أجرى الأطباء مجموعة من الاختبارات لتحديد سبب حالته المرضية، واكتشفوا أن "طقطقة الرقبة" البسيطة مزقت شريانًا حيويًا ما أدى إلى سكتة دماغية.

إلى جانب شلل الجانب الأيسر وتدهور وظائف الحركة، عانى هادر مشكلات في الرؤية حيث أثرت الإصابة في مجموعة من أعصابه واضطر إلى ارتداء عصابة على إحدى عينيه.

وتشكل هذه الحادثة رسالة تحذير للجميع بشأن المخاطر الصحية التي قد تترتب على "طقطقة" الرقبة التي تضم غددا حيوية وأوعية دموية وأعصابا حساسة تشكل حلقة الوصل بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

وكانت قد حذرت دراسات سابقة من "طقطقة" الأشخاص لرقابهم إذ إن هذه المنطقة تحتوي على عديد من الأوعية الدموية والأعصاب التي قد تكون عرضة للضرر نتيجة ذلك، وإن كان الشخص يعاني ألما في رقبته فعليه استشارة طبيب مختص ليساعده على العلاج بطريقة طبية سليمة.

كما انفجر الشريان الفقري لمسعفة شابة (23 عامًا) الشهر الماضي وأصيبت بشلل جزئي وجلطة دموية في الدماغ وذلك بسبب "طقطقة" الرقبة، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وكانت ناتالي كونيتيكي من لندن تشاهد فيلمًا في منزلها بويست هامبستيد عندما حركت رقبتها صدر صوت مرتفع منها، ولم تشعر بأي ألم وتجاهلت الأمر وذهبت للنوم.

واستيقظت ناتالي بعد ربع ساعة وهي تعاني شللا في ساقها اليسرى واستدعت الإسعاف وتم نقلها للمستشفى.