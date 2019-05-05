3364 جراحة تكميم في السعودية خلال 2018

قالت وزارة الصحة إن مراكز جراحة البدانة المعتمدة في مستشفيات المملكة، أجرت أكثر من 3364 عملية تكميم للمعدة، لأشخاص كانوا يعانون السمنة، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة لـ"الاقتصادية" أن العمليات الجراحية أجريت لأشخاص سعوا لإنقاص أوزانهم على أيدي أطباء متخصصين في 14 مركزا موزعين على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح عبدالله بن زيد إخصائي تغذية أن وزن الجسم يعد هاجسا لدى فئة كبيرة من أفراد المجتمع، حيث نشهد في الفترة الحالية لجوء عديد منهم إلى أصعب الحلول وهي العمليات الجراحية بزعم أنها الحل النهائي لهاجس السمنة، وفي المقابل هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها وهي فعالة لإنقاص الوزن.

وأضاف: "الحل الأمثل لعلاج السمنة هو اكتشاف مصدرها وأسبابها، وبعد اكتشاف المشكلة في زيادة الوزن يجب العمل على التقليل والحد من الأسباب التي تسببت في ارتفاع كتلة الجسم.

وأكد ضرورة الحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسة صغيرة بالحجم مع الابتعاد عن المشروبات الغازية وشرب كميات كبيرة من المياه وتناول وجبتين خفيفتين، مثل حبة فاكهة أوعلبة زبادي قليل الدسم لمد الجسم باحتياجاته اليومية.

ومن الناحية الرياضية بين أن ممارسة النشاط الرياضي 30 دقيقة يوميا من مشي أو هرولة أو سباحة أو لعب كرة القدم له دور مهم في فقد الوزن والمحافظة على الجسم المثالي دون اللجوء إلى عمليات جراحية.

وشدد على تجنب الأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو الجوال لأنه يجعل الشخص يأكل أكثر من حاجته بسبب عدم استجابة الدماغ لإشارات المعدة بالشعور بالشبع، وإن نزول الوزن يحتاج إلى همة عالية وإرادة وليست أمنية يتبعها تكاسل.

من جهته، أفاد الدكتور عايض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظير، بأن عدد عمليات التكميم ارتفع خلال العام الماضي لا سيما في المراكز والمستشفيات الخاصة، وذلك بأسعار تراوح بين 20 و40 ألف ريال.

وأضاف: "قد تتم تغطية نفقات جراحة التكميم من قبل شركات التأمين المختلفة، حيث نتمنى أن تغطي البوليسة التأمينية عمليات أخرى مثل التحوير ومن يحتاج إلى عمليات إعادة.