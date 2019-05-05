بهدف التوعية والتثقيف .. تدشين أول جمعية أهلية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية

في خطوة للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتأصيل ونشر مفهومها والتأييد والمؤازرة لقضاياها، جاء تدشين أول جمعية سعودية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية باسم "الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية" لتصبح أول جمعية أهلية متخصصة في هذا المجال.

وستعمل الجمعية التي سلم رخصتها المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض أمس الأول، على خمس مهام تشمل تقديم الدراسات والأبحاث، والإرشاد والاستشارات، والتوعية والتثقيف، والقياس والتقويم، إضافة إلى التأهيل والتدريب.

وقال سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة الجمعية: "إن الجمعية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030 » تجاه المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأضاف: "إن الجمعية تهدف إلى تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، وغير الربحي"؛ للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتأصيل ونشر مفهومها والتأييد والمؤازرة لقضايا المسؤولية المجتمعية، مضيفا أن أدوار الجمعية تتمثل في تقديم الدراسات والأبحاث والإرشاد والاستشارات والتوعية والتثقيف والقياس والتقويم والتأهيل والتدريب".

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملت على تشجيع تدشين الجمعية وتسهيل مهامها التأسيسية لتكون إحدى ركائز تحقيق "رؤية المملكة 2030" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إلى ذلك أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أسست إدارة عامة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة لهذا المجال، مشيرة إلى أن مشاركة المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص تحقق نسبة إسهام غير ربحي في الناتج المحلي 5 في المائة في عام 2030.

وتعمل الوزارة إلى توحيد الجهود والتكامل مع جميع الجهات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة، حيث تتطلع لربط وتوثيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال المسؤولية الاجتماعية.

وتعكف الوزارة على تفعيل مشاريع ومبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني، أحد المستهدفات العامة للتحول، و"رؤية المملكة 2030".