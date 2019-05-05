«مسك» و«رولم» و«استبيان» تفوز بأفضل أفلام مهرجان العين السينمائي

تحت شعار "سينما المستقبل" اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي الدولي في الإمارات، وأعلن صناع المهرجان خلال الحفل الختامي عن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة التي تضمنت فوز المخرج حميد السويدي بجائزة مسابقة الفيلم الطويل وقدرها 50 ألف درهم عن فيلمه "مسك" للمخرج حميد السويدي. فيما فازت الممثلة نورا العابد بجائزة أفضل ممثل عن دورها في فيلم "ولادة" " للمخرج عبد الله حسن أحمد وقدرها 20 ألف درهم. وفي مسابقة الصقر الخليجي حصد الفنان السعودي محمود الشرقاوي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "آخر أيام السيرك" وقدرها 20 ألف درهم، وفاز بجائزة أفضل فيلم المخرج السعودي عبدالإله القرشي عن فيلمه "رولم" وحصل على 40 ألف درهم قيمة الجائزة.

وتوج فيلم "استبيان" للمخرجة الأردنية هند عنبتاوي بجائزة أفضل فيلم عربي وأجنبي وقيمتها 30 ألف درهم، وحصد فيلم "مبذر" للمخرج طالب الحمادي جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر المدرسي" وقيمتها 15 ألف درهم.

وفي فئة الفيلم القصير ذهبت الجائزة وقيمتها 40 ألف درهم لفيلم "سرمد" من إخراج عبد الله الحميري، وفازت فاطمة الطائي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "مريم"، فيما حصد فيلم "ضوء خافت" للمخرج وليد الشحي جائزة أفضل فكرة فيلم وقيمتها عشرة آلاف درهم. وفاز بالجائزة التي قيمتها 30 ألف درهم الفيلم السعودي "قضية هند" للمخرجة دينا ناجي.

وأوضح عامر سالمين المري مدير عام المهرجان في كلمة الختام "مرت أربعة أيام وسط حفاوة حقيقية من صناع السينما والجمهور والضيوف، وقد تحققت إنجازات تشكل وجه المستقبل للمهرجان".

وأضاف :"اليوم وفي ختام المهرجان نعلن أننا سنبدأ من اللحظة التي انتهت فيها أنشطة وفعاليات الدورة الأولى الإعداد للدورة الثانية التي سيكون موعدها في يناير 2020".

يذكر أن المسابقة التي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم (نحو 8200 دولار) خصصت لجميع المخرجين العرب والأجانب المقيمين في الإمارات، وفقا لـ"رويترز".