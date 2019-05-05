سييرا للاتحاديين: انسوا .. ركزوا للريان

طالب التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، لاعبي فريقه بنسيان الخسارة أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وبالتركيز على مواجهة الفريق الآسيوية المقبلة أمام الريان القطري بعد غد.

وكان لاعبو الاتحاد قد أدوا تدريباتهم وسط معنويات شبه منهارة بعد فقدان اللقب استعدادا لمواجهة الريان في قطر لحساب الجولة الخامسة، حيث ركز سييرا على إخراج اللاعبين من الأزمة النفسية التي يعانون منها وكذلك الجوانب الفنية التي سيخوض بها اللقاء قبل المغادرة مساء اليوم إلى قطر. وشارك في التدريبات جميع اللاعبين بما فيهم الأسماء الأجنبية رغم أن الذين سيشاركون في لقاء الريان أربعة أسماء فقط وهم ماتيو جورمان وفيلانويفا ورومارينهو وسانجو.