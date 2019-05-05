النصر للاعبين: ابتعدوا عن المقليات

ينتظر أن يسلم الجهاز الفني في فريق النصر لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا، لاعبيه قائمة بالمأكولات المسموح بتناولها خلال أيام رمضان المبارك، التي تشمل التركيز على البروتينات، والابتعاد عن الأطعمة المقلية بالزيوت والنشويات، التي يكثر تناولها في المجتمع السعودي خلال رمضان. وحرص الجهازان الفني والطبي على متابعة اللاعبين في تنفيذ البرنامج الغذائي المعد لهم حتى نهاية الموسم بغية المحافظة على المكتسبات التي تتمثل في صدارتهم لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي تبقى منه جولتان، إضافة إلى مباريات كأس دوري أبطال آسيا، حيث سينازل النصر بعد غد الوصل الإماراتي بغية التأهل عن المجموعة الأولى.

فنيا، انتعشت تدريبات النصر أمس بمشاركة المغربي نور الدين أمرابط للمرة الأولى بعد تجاوزه البرنامج العلاجي المعد له بسبب آلام العضلة التي تعرض لها خلال نزال الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين. وركز فيتوريا خلال التدريب على الجوانب اللياقية والفنية التي سيخوض بها لقاء الوصل، حيث ينتظر أن يشارك البرازيلي مايكون لقيادة دفاع النصر آسيويا مع تجديد الثقة بعدد من اللاعبين المحليين.