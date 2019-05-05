88.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال مارس بنمو 2.9 %

سجل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بنحو 2.9 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ معدل الإنفاق نحو 88.7 مليار ريال مقارنة بنحو 86.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت نحو 2.5 مليار ريال.

في حين سجل إنفاق المستهلكين خلال شهر آذار (مارس) الماضي نموا بنحو 19 في المائة، مقارنة بنحو 74.5 مليار ريال خلال شهر شباط (فبراير) 2019.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية في شهر آذار (مارس) الماضي سجل أعلى إنفاق شهري خلال 10 أشهر.

وشهد إنفاق المستهلكين في السعودية تحسنا ملحوظا منذ منتصف العام الماضي.

وبلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 248 مليار ريال، ليسجل نموا بنحو 4.8 في المائة وذلك على أساس سنوي وبزيادة بلغت نحو 11.48 مليار ريال.

فيما سجل الإنفاق خلال الربع الأول من 2019 نموا بنحو 0.45 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018) وبزيادة بلغت 1.12 مليار ريال، حيث كان الإنفاق حينها قد بلغ 247 مليار ريال.

فيما بلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع العام الجاري نحو 82.7 مليار ريال شهري، مقارنة بمتوسط الإنفاق للعام الماضي للفترة نفسها والبالغ نحو 78.8 مليار ريال، فيما بلغ متوسط الإنفاق للفترة ذاتها من عام 2017 نحو 75.2 مليار ريال.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر آذار (مارس) الماضي، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 3.9 مليار ريال، حيث بلغت المبيعات من نقاط البيع نحو 23.4 مليار ريال، فيما تراجعت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.4 مليار ريال وبنسبة بلغت 2.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نمو إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات نحو 25 في المائة خلال آذار (مارس) 2019 على أساس سنوي حيث بلغ نحو 3.05 مليار ريال، مشكلا نحو 13 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة نفسها.

وارتفع الإنفاق على الترفيه بنحو 11 في المائة حيث بلغ مبيعات نقاط البيع نحو 894 مليون ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع المطاعم والفنادق بحسب عمليات نقاط البيع نحو 2.97 مليار ريال، وبنمو بلغ 32 في المائة.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2018 نموا بلغ نحو 15.8 في المائة لتصل إلى نحو 232.3 مليار ريال كأعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما كانت المبيعات خلال عام 2017 قد بلغت نحو 200.5 مليار ريال ونحو 182.7 مليار ريال لعام 2016.

*وحدة التقارير الاقتصادية