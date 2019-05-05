مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية يرتفع 4.4 % بصدارة سعودية وكويتية

واصل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية أداءه الإيجابي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، محققا عائدات بلغت 4.4 في المائة مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في آذار (مارس).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن تقرير للمركز المالي الكويتي "المركز"، أن مكاسب المؤشر ارتفعت منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.5 في المائة. أما على مستوى الأسواق، فقد سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية لهذا الشهر باستثناء السوق العمانية، الذي تراجع بنسبة 1 في المائة في نيسان (أبريل).

وتصدر مؤشر "تداول" السعودي المشهد، حيث ارتفع بنسبة 5.5 في المائة، كما ارتفع مؤشرا دبي، أبو ظبي ومؤشر سوق قطر بنسبة 5 في المائة و3.6 في المائة و2.7 في المائة على التوالي لشهر نيسان (أبريل).

وأشار التقرير إلى استمرار زخم السوق الكويتية، ليحقق عائدات بلغت 2.2 في المائة في شهر نيسان (أبريل). وسجل المؤشر العام أداء إيجابيا للشهر الرابع على التوالي في عام 2019.

ومن بين الأسهم القيادية، كان سهم بنك بيت التمويل الكويتي الأفضل أداء خلال شهر نيسان (أبريل)، بمكاسب نسبتها 3.9 في المائة، يليه سهم بنك الوطني بمكاسب شهرية بلغت 3.8 في المائة. وحقق بيت التمويل الكويتي أرباحا صافية بلغت 201.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من 2019، بنمو قدره 19.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نتيجة النمو اللافت لأعمال "بيتك" الأساسية.

وتناول التقرير أداء الأسهم العالمية، حيث واصلت تحقيق عائدات إيجابية في نيسان (أبريل)، وهو ما يتضح في أداء مؤشر مورجان ستانلي العالمي الذي ارتفع بنسبة 3.4 في المائة خلال الشهر.

وتراجعت المخاوف بشأن التأثير السلبي في النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع التقدم الجاري في مباحثات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. كما كانت أحدث البيانات الواردة من الصين مشجعة أيضا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهر آذار (مارس) 2019. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين أفضل من المتوقع ليسجل 6.4 في المائة في الربع الأول من عام 2019، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة مكاسب نسبتها 3.9 في المائة في نيسان (أبريل)، بإجمالي مكاسب منذ بداية العام 17.3 في المائة.