مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 55ر196 نقطة، أو 75ر0% ، ليصل إلى 34ر26504 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 12ر28 نقطة، أو 96ر0% ، ليصل إلى 64ر2945 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 22ر127 نقطة ، أو 58ر1% ، ليصل إلى 00ر8164 نقطة.