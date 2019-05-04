مصرف الإنماء يشارك في مؤتمر القطاع المالي

شارك مصرف الإنماء بجناح في معرض مؤتمر القطاع المالي، يومي 24 و25 نيسان (أبريل) في فندق الريتزكارلتون في الرياض، حيث تميز جناح المصرف بأنه نموذج مصغر لفرع الإنماء الرقمي، كما شارك عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، متحدثا رئيسا في "جلسة دور المالية الإسلامية في إيجاد قطاع مالي مستقر ومستدام" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

ويعد مؤتمر القطاع المالي، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واحدا من برامج تطوير القطاع المالي المنبثقة من برامج "رؤية المملكة 2030" ويعد حدثا ماليا، هو الأضخم على المستويين المحلي والإقليمي، حيث حفلت أجندة المؤتمر بمناقشات ومحاور أبرزت الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي على الصعيدين الشرق أوسطي والعالمي، والتعرف على برنامج تطوير القطاع المالي والفرص المتاحة في مجال الصناعة المالية. وحفل المؤتمر بتجمع قيادي مميز لعالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، وبتمثيل عالي المستوى من القطاعين العام والخاص، المحلي والدولي، ووكالات التصنيف الدولية، وخبراء أسواق المال العالمية.

جدير بالذكر أن مصرف الإنماء يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر بعرض أحدث التقنيات المصرفية المعاصرة، التي دشنها أخيرا من خلال فرعه الرقمي الكائن في شارع التحلية في مدينة الرياض، الذي يقدم فيه باقة متنوعة من الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى وجود أي عنصر بشري، كما تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإنماء يتيح لشركائه من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات خدمات مصرفية معاصرة على مختلف القنوات الإلكترونية على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية وإنترنت الإنماء www.alinma.com وهاتف الإنماء 8001208000، كما يقدم مصرف الإنماء خدماته حاليا من خلال أكثر من 163 فرعا للرجال والنساء، إضافة إلى شبكة واسعة من نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي، التي تجاوز عددها 1495 صرافا منتشرا في جميع مناطق المملكة.