البنك الأهلي يوقع اتفاقيتين مع «مدى» و«سابك» خلال مؤتمر القطاع المالي

تتويجا لرؤيته الاستراتيجية بأن يكون الأول في المصرفية الإلكترونية وكذلك في خدمة العملاء، وقع البنك الأهلي أخيرا إثر مشاركته في مؤتمر القطاع المالي اتفاقيتين مع شبكة المدفوعات السعودية "مدى" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ترجمت عنوان المؤتمر نحو آفاق مالية واعدة، وهوية البنك المتزامنة مع المؤتمر "بوابة الوطن نحو مصرفية متطورة".

وتهدف الاتفاقية التي أبرمها البنك الأهلي مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى تطوير الصناعات المحلية من خلال تمويل وإعادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الوطني لمبادرة "نساند" كأول محرك متكامل لتوطين الصناعات. وستمكن هذه الاتفاقية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "نساند" من الحصول على الدعم والتمويل من البنك الأهلي بأسعار تنافسية وتفضيلية خاصة وبأقل من معدلات هامش الربح المعتادة وقت المنح لطالبي التمويل عموما، ويكون ذلك طوال فترة التعاون بين الطرفين، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك من دورات تدريبية ونشرات توعوية وتثقيفية. كما وقع البنك الأهلي مذكرة تفاهم مع الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" من أجل تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تشمل خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع - تقنية QR CODE التي تدعم المحافظ الرقمية كافة بأعلى درجات الحماية والأمان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، ما سينعكس إيجابيا على تسريع المعاملات التجارية والمساهمة في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.