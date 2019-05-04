مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وشركة بي أيه إي سيستمز

وقعت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول الذي افتتحه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض أمس الأول.

وقع الاتفاقية سليمان الزبن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية وعبدالعزيز الفرج نيابة عن "بي أيه إي سيستمز السعودية" نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والعسكرية والحكومية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد الفرج بالجهود والخطوات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال العمال والأعمال التنموية، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود شركة بي أيه إي سيستمز في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما أكد حرص الشركة على الاستمرار في تبني الأعمال التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي.

وقال: "تعمل الشركة وتشجع وترحب أيضا بكل عمل يخدم المجتمع، وهذا جزء من برامجها في مجال مسؤوليتها الاجتماعية التي تعد أحد أهم عناصر استراتيجيتها".

وأشار إلى أن جهود "بي أيه إي سيستمز" وأعمالها ومناشطها تتواكب مع "رؤية المملكة الطموحة 2030" من خلال نقل التقنية وتوطينها في المملكة، حيث حققت خطوات كبيرة في مجالات التصنيع والتدريب. وأضاف: "تحرص الشركة على أن يقوم بأعمالها موظفون سعوديون مؤهلون ومدربون وفق أعلى المعايير العالمية، وفي المجالات التي تعمل بها، وهي الحلول الدفاعية، وذلك من خلال استقطاب السعوديين وتعليمهم، وكذلك تدريبهم مع خبرات أجنبية". وأوضح أن نسبة السعوديين العاملين في الشركة وصلت إلى 70 في المائة، بينهم 125 موظفة سعودية، مبينا أن ذلك يأتي أيضا ضمن برامج تمكين المرأة السعودية. وأشار الفرج إلى أن الشركة تفاخر بما قدمته في مجال الاستثمار وتوطين صناعة الطيران في المملكة، مذكرا بتدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أخيرا لأول طائرة تدريبية نفاثة من طراز هوك تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها في المملكة، الذي كان أحد البرامج المشتركة بين الشركة والبرنامج السعودي - البريطاني للتعاون الدفاعي، وقال: "تفخر الشركة بأن 70 في المائة من الذين عملوا على هذا الإنجاز هم من الشباب السعوديين، إضافة إلى أكثر من 25 شركة سعودية أسهمت مع "بي أيه إي سيستمز" في العمل على تحقيق صناعة الطيران في المملكة".

يذكر أن "بي أيه إي سيستمز" قدمت عديدا من برامج المسؤولية الاجتماعية، كان من أبرزها برنامج "التعاون الجامعي" الذي يعد من البرامج الوطنية الرائدة التي ابتكرتها الشركة وشركاؤها في المملكة، وهم شركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، والشركة الدولية لهندسة النظم، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة، وهو عبارة عن اتفاقيات متعددة مع ست جامعات سعودية. ويركز البرنامج على دعم التعليم وطلاب وطالبات الجامعات عن طريق إقامة محاضرات متخصصة في المجالات الهندسية والإدارية والسلامة والبيئة، إضافة إلى الشراكة مع الجامعات لإقامة مناسبات لتكريم مشاريع التخرج المتميزة وإتاحة الفرص التدريبية للطلاب والطالبات في مقار الشركة، وذلك سعيا إلى توفير التطوير بشكل أكبر أمام الشباب السعوديين، بما يفتح لهم آفاقا أرحب لدخول سوق العمل.