«السعودية للكهرباء» تستعرض فرصها الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال في غرفة المجمعة

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء، أخيرا، عددا من الفرص الاستثمارية في المشاريع الكهربائية، والتسهيلات التي تقدمها للمقاولين والمستثمرين والمصنعين المحليين، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المجمعة خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل"، بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين ورجال وسيدات الأعمال والشركات المتخصصة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

كما سلط مختصو الشركة الضوء على برنامج "بناء" والأهداف والتطلعات التي تطمح "السعودية للكهرباء" لتحقيقها خلال الفترة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الإنجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، ووصول متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة للأعوام الأربعة الماضية إلى نحو 68 في المائة.

وبينت "السعودية للكهرباء" أن لديها فرصا استثمارية عديدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها، في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المائة بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وذلك تماشيا مع "رؤية المملكة التنموية 2030" وللإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي للصناعات في المملكة.

من جانبهم، عبر الحضور وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في المجمعة عن سعادتهم بما تم التعرف عليه خلال الورشة، والتسهيلات والمميزات التي يقدمها برنامج "بناء" للمقاولين والمصنعين والمستثمرين لرفع نسبة المحتوى المحلي، مشيدين في الوقت نفسه بالإنجازات التي حققتها الشركة، ونجاحها في تسجيل وتأهيل أكثر من 575 مصنعا، ونمو نسبة المصانع المحلية المسجلة في أنظمة الشركة السعودية للكهرباء بنحو 840 في المائة منذ عام 2001 حتى الآن. في المقابل، قدم المسؤولون في "السعودية للكهرباء" الشكر للحضور من رجال وسيدات الأعمال والمختصين على تفاعلهم وحرصهم على الاطلاع على أهداف وتسهيلات برنامج توطين الصناعات الكهربائية، وكذلك شكر رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في المجمعة على استضافة ورشة العمل، مؤكدين أن الورشة يتم تنظيمها في عدد من مدن المملكة المختلفة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.