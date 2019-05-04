حالة من الجمود في الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار ضبابية شروط "بريكست"

لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني حالة من الجمود بسبب استمرار ضبابية الشروط المتعلقة بالخروج الأوروبي "بريكست"، فقد سجل قطاع الخدمات البريطاني الضخم نموا هزيلا في نيسان (أبريل) بعد انكماشه في الفترة السابقة على الموعد النهائي الأصلي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس).

وفي دليل ينبئ بأن الاقتصاد عموما يواجه حالة من الجمود، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس ارتفاع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 50.4 في نيسان (أبريل) من 48.9 في الشهر السابق، وهو ما يزيد قليلا فحسب على مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وبحسب "رويترز"، فإن هذه القراءة تتفق مع توقعات اقتصاديين استطلعت آراؤهم، لكن طلبيات التوريد الجديدة تراجعت مجددا، وسجل آذار (مارس) ونيسان (أبريل) معا أضعف شهرين لشركات الخدمات البريطانية في أكثر من ستة أعوام.

ويعطي مؤشر مديري المشتريات صورة عامة باتت مألوفة لتأثر نشاط كثير من الشركات بسبب استمرار الضبابية المتعلقة بشروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، تعرض المحافظون الحاكمون في بريطانيا والعماليون المعارضون إلى خسائر أمس في الانتخابات المحلية خصوصا بسبب الإحباط السائد في أوساط الناخبين من الجمود الذي يواجه ملف بريكست.

وخسر حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ عدة مجالس محلية ومئات المقاعد لكن حزب العمال لم يستفد كذلك من الخسارة، إذ منحت الأصوات بدلا من ذلك إلى الأحزاب الأصغر.

ولا تبشر نتائج الحزبين الرئيسيين في بريطانيا بخير قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، التي يتوقع أن تجري في بريطانيا بتاريخ 23 أيار (مايو).

وبعدما صوت البريطانيون في حزيران (يونيو) 2016 لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تغادر لندن في 29 آذار (مارس) هذا العام، وهو ما كان سيعني أنها لن تخوض الانتخابات الأوروبية.

لكن تم تأجيل موعد الانسحاب إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) بعدما فشل النواب المنقسمون في الموافقة على اتفاق الانفصال، الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويجري المحافظون والعمال محادثات في مسعى للتوصل إلى حل بإمكانه الحصول على تأييد جميع الأحزاب، رغم أنه من غير المتوقع أن يتم التوصل إلى نتيجة في الوقت المناسب لتجنب إجراء الانتخابات الأوروبية في بريطانيا.

ومع إعلان النتائج في أكثر من 40 في المائة من المجالس، حقق الليبراليون الديموقراطيون (وسط) والخضر (يسار)- وكلاهما يناهض بريكست- مكاسب إلى جانب المرشحين المستقلين.

وقال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني إن النتائج تبدو "كصفعة في وجه الحزبين الرئيسيين"، وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع الخميس في الأرياف والضواحي، حيث يجري التصويت للفوز بـ8000 مقعد.

وتتنافس الأحزاب في إيرلندا الشمالية على جميع المجالس المحلية الـ11 في المقاطعة، ويعتقد جون كورتيس الخبير في شؤون الانتخابات، "أن الرسالة الأساسية من الناخبين إلى كل من حزبي المحافظين والعمال على ما يبدو هي تبا لكما".

وأضاف أن الحزبين الرئيسيين "يتعرضان للخسائر في الدوائر التي كانا فيها الأقوى"، مع خسارة المحافظين مقاعد في جنوب بريطانيا والعمال في الشمال.

ويعد المحافظون أقوى تقليديا في المناطق، التي جرت المنافسة فيها، حيث يدافعون عن موقعهم، وعادة ما ينقلب الناخبون على الحكومة وهي في السلطة في مرحلة منتصف المدة هذه من الدورة الانتخابية.

لكن حتى حزب العمال اليساري مني بخسائر، وعلى أي حزب يهدف لتولي الحكومة أن يتوقع تحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح فينس كابل زعيم الليبراليين الديموقراطيين أن الناخبين "لم يعد لديهم ثقة بالمحافظين لكنهم يرفضون مكافأة العمال، بينما يراوغ الحزب بشأن أهم مسألة اليوم: بريكست".

وموقف حزب العمال بشأن بريكست، الذي يصفه بعض المعلقين بأنه أشبه بالغموض البناء، مصمم لتجنب خسارة داعميه، سواء من أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي أو أولئك الذين يطالبون بالبقاء في التكتل.

وقال أوين سميث النائب عن حزب العمال الذي حاول الإطاحة بزعيم الحزب جيريمي كوربن في 2016 إن تخبط العمال بشأن بريكست بات مكشوفا بالنسبة للعامة، مضيفا أن "الناخبين لا يكافئون المراوغين".

وتتفاقم المشكلات التي يواجهها الحزبان الرئيسيان في الانتخابات الأوروبية عندما سيواجهان كذلك قوتين تشكلتا حديثا هما "حزب بريكست" الذي يحتل الصدارة وفق استطلاعات الرأي وحزب "التغيير البريطاني" الوسطي والمؤيد للاتحاد الأوروبي.

ولم يخض أي الحزبين الانتخابات المحلية، التي منعهما توقيتها من إيجاد آلاف المرشحين، وبإمكان نتائج الانتخابات المحلية أن تساهم في دفع الساسة لإيجاد حل للجمود الذي يواجه بريكست، وذكر برنارد جينكن النائب المحافظ أنه "إذا لم يصلح الحزب المحافظ أساليبه سريعا، فسينتهي".