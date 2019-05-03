«داركتريس» الناشئة لأمن الإنترنت تنضم إلى نادي المليارات

عندما شعرت إحدى الشركات متوسطة الحجم في غرب لندن بالقلق إزاء أمن شبكة الحاسوب، بدا وكأن لدى شركة داركتريس الحل.

تنفق تلك الشركة نحو عشرة آلاف دولار شهريا لأجل عمل شركة الأمن الإلكتروني الناشئة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.65 مليار دولار.

قال أحد مهندسي هذه الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنها ترسل كثيرا من التحذيرات الكاذبة التي يتجاهلها كثير من موظفي تكنولوجيا المعلومات: "نصف أعضاء فريقي لا ينظرون إليها ولو لمرة واحدة خلال اليوم، أعتقد أن الأمر مكلف للغاية، ولن أكذب في ذلك".

شركة داركتريس واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الناشئة التي تبشر بالخير، ولديها عملاء يشتملون يديرون أجزاء من خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومطار جاتويك، و"دراكس" أكبر محطة لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة.

لكي تتنافس هذه الشركة مع منافسيها في الولايات المتحدة، فهي في حاجة لمواصلة الفوز بعملاء جدد وإقناع الزبائن، وأن يظل لديهم الولاء لها.



ذكاء اصطناعي مماثل لنظام المناعة البشري

شركة داركتريس، وفقا لموادها الدعائية، يعمل "نموذجها على غرار نظام المناعة البشري" في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، للكشف عن الفيروسات وتهديدات الإنترنت داخل شبكة الحاسوب.

يمنح زبائن الشركة فترة تجريبية مجانية مدتها 3 أسابيع، ويطلب منهم توصيل صندوق داركتريس بشبكات اتصالاتهم. يدرس الذكاء الاصطناعي طريقة تصرف الموظفين، وهم يعملون على حواسيبهم، ومن ثم يجري استخلاص تصور على غرار الألعاب بشأن الأماكن التي توجد فيها المشكلات.

ديف بالمر، موظف بريطاني سابق في مجال الاستخبارات يعمل الآن مديرا للتكنولوجيا لدى شركة داركتريس، يصف هذا الأمر بأنه "النسيج الذي يفسر من خلاله الذكاء الاصطناعي، السبب في شعور الشركة بالقلق إزاء تلك المشكلات".

عندما ينقر موظفو تكنولوجيا المعلومات على التنبيهات، تظهر لهم سجلات مفصلة للأنشطة، ويمكنهم أن يطلبوا من موظفي الشركة المساعدة في تحليلها مجانا.

قال لورنس أورانس، محلل بحوث أمن الشبكات لدى وكالة جارتنر: "الناس عموما يحبون الواجهة البينية للشركة، ويعتقدون أنها مثيرة، وتُظهِر الأمثلة بشكل جيد".

كما أضاف: "شركة داركتريس قوية حقا في مجال التسويق، فقد كانت أول شركة بيع لأمن الشبكات تروج أو تعلن عن حقيقة أن حلولها تستند إلى حد كبير على تعلم الآلة".

وأضاف أن كثيرا من منتجات الأمن الإلكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي تصدر تنبيهات كاذبة. "دائما ما ستكون هنالك تلك التنبيهات، حول أشياء ليست المشكلة الحقيقية" حسبما أضاف، و"يمكن أن ينتهي بك الأمر بأن تنتج منتجا لا يفهمه الناس".

على أن باحثا آخر في أمن شبكات الإنترنت قال إنه يسمع بـ"تغذية راجعة مفادها أن من الصعب جدا التعامل مع الضجيج، ضمن النتائج المغلوطة ومحاولة حل المسألة مع شركة داركتريس".

قال موظف سابق لدى شركة داركتريس إن الشركات ذات أقسام تكنولوجيا معلومات أصغر حجما، ولربما لن تكون قادرة على استخدام النظام بكامل قدرته.

وقال: "على الرغم من كل هذه المبالغة، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى تقديم منتج لا يفهمه الناس، حقيقة".

موظفو تكنولوجيا المعلومات الذين يعتركون من أجل استخدام النظام، يمكنهم أن يطلبوا من شركة داركتريس تحليل النتائج مقابل رسم معين.

الرئيسة التنفيذية المشاركة للشركة بوبي جوستافسون قالت إن خدمة التحليل تشكل جزءا صغيرا من الإيرادات الكلية: "نحن لا نقدم خدمات استشارية. والتكنولوجيا لدينا ليست للكشف عن التهديدات عبر شبكة الإنترنت فحسب، بل أيضا للرد عليها تلقائيا". بالنسبة إلى كثير من العملاء، تقدم تكنولوجيا شركة داركتريس بديلا مفيدا عن التنقيب في سجلات مكونة من ملايين الأسطر دون وجود أية معالم. قال إيان جولدينج، كبير الإداريين الإعلاميين في متحف التاريخ الطبيعي في لندن: "القوة الكبيرة لشركة داركتريس هي في تقديم واجهة بينية بسيطة حقا في البداية، ومن ثم تقديم البيانات بحيث يمكنك تحديد الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات".

قال متحدث رسمي باسم الشركة إن أعداد العملاء لديها تتضاعف كل ربع عام، وإن معدل تجديد الخدمات على أساس القيمة، يصل إلى أكثر من 100 في المائة. وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: "تشير الحقائق إلى أن هنالك أكثر من مجرد مبالغة".

ارتفعت الإيرادات بنسبة 80 في المائة لتصل إلى 30.8 مليون جنيه في العام المنتهي في حزيران (يونيو) من عام 2017، على الرغم من أن تكلفة التسويق التي تشمل شحن الخوادم إلى العملاء مجانا، زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 34.6 مليون جنيه، وتكبدت الشركة خسائر قبل الضرائب بقيمة 24.7 مليون جنيه.

قال أحد المستثمرين إن نجاح داركتريس كان مدفوعا "ببطاقات أسماء ومعارف تصل إلى مستوى كبير الإداريين الإعلاميين" ونسب الفضل إلى مايك لينتش، الذي يملك حصة 40 في المائة من الشركة، من خلال صندوقه لرأس المال المغامر أي "إنفوككابيتال".



التئام شمل الفرقة

لينتش، الذي أصبح من أصحاب المليارات بعد بيعه شركة أوتونومي للبرمجيات الرائدة إلى شركة هيوليت باكارد مقابل مبلغ 11.1 مليار دولار، وقد أشيد به في الماضي بأنه "بيل جيتس بريطانيا"، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة داركتريس.

في الوقت نفسه، فإن 12 من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 20 عضوا، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية المشاركة نيكول إيجان والسيدة جوستافسون، كانوا يعملون لدى شركة أوتونومي.

قال المستثمر: "في الأيام الأولى، أعادوا موظفي شركة أوتونومي السابقين، فالتأم شمل الفرقة كاملا. وهم يعرفون كيف يبيعون الأشياء".

لم تخف شركة داركتريس قط علاقتها في شركة أوتونومي. قالت السيدة إيجان لصحيفة "فاينانشيال" تايمز العام الماضي، إن لينتش توصل إلى الفكرة الأصلية لشركة داركتريس: "كان من رأي مايك أن تعلم الآلة يمكن أن يكون له في الواقع تأثير كبير هنا بالنسبة للأمن الإلكتروني، وبالتالي وضعنا الشخص المناسب في المكان المناسب".

في الآونة الأخيرة، حاولت شركة داركتريس التهوين من العلاقة بين الشركتين. أزيل اسم لينتش من موقع شركة داركتريس على الإنترنت عند نقطة زمنية محددة العام الماضي. شرح متحدث رسمي باسم شركة داركتريس أنه تنحى من مجلس الاستشارات التابع للشركة في عام 2017، وأن مجلس الإدارة ليس مدرجا عبر الموقع الإلكتروني.

أصبحت العلاقة تنطوي على الإحراج في نيسان (أبريل) الماضي عندما أدين ساشوفان حسين، الذي كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة داركتريس حتى قبل عامين، بـ16 تهمة احتيال يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان يعمل فيه في منصب كبير الإداريين الماليين في شركة أوتونومي، وعملية الاستحواذ من قبل شركة هيوليت باكارد. رفضت شركة داركتريس إجراء أي مقارنات بالشركة السابقة، قائلة إن لديها استراتيجية مبيعات "مختلفة تماما" وإن 3 في المائة فقط من المجموع الكلي لموظفيها، كانوا يعملون لدى شركة أوتونومي. قالت السيدة جوستافسون لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا تزال شركة إنفوككابيتال منخرطة في الشركة، لكن شركة داركتريس لها هوية خاصة بها إلى حد كبير".



منافسة في مجال تكنولوجيا معلومات أمن الشركة

ارتفع عدد الشركات الناشئة المختصة بأمن الإنترنت التي تبيع منتجات الذكاء الاصطناعي عقب الاختراقات النشطة للغاية، من فيروسات واناكراي وفيروس بيتيا، والاختراقات البارزة لشركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة ديكسونز كارفون. عملت عشرات الشركات على تصميم برمجيات تعلم الآلة التي يمكنها تعقب نقاط الضعف، والكشف عنها في الأنظمة الحاسوبية وتحديد التهديدات قبل أن تسبب المشاكل - مدعية بأن التكنولوجيا المتطورة ضرورية للتصدي للهجمات المعقدة.

تبين البيانات الواردة من شركة سي بي إنسايتس أن 34 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني في تكنولوجيا المعلومات، جمعت تمويل الأسهم الأولى لديها في العام الماضي، مقارنة بـ18 شركة العام الماضي.

سلطت شركة الأبحاث الضوء على القرار المتخذ من قبل شركة أكسينتشر والمتمثل في شراء شركة إيند جيم الناشئة لأمن الإنترنت في شباط (فبراير) من عام 2017، وعملية استحواذ شركة أمازون على شركتين للأمن الإلكتروني، هما شركة هارفست للذكاء الاصطناعي وشركة سكورل. اللاعبون في الصناعة يقولون إن المنافسة أنشأت سلسلة من التكنولوجيات ذات البراءة الحصرية، لا تتفاعل جيدا فيما بينها. وفقا لشركة بريفيلانت أيه آي Prevalent.AI، وهي شركة ناشئة مقرها لندن وتبيع أيضا برامج اكتشاف التهديدات من خلال التعلم الآلي، فإن هذا يخلق المشاكل لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات.

تبذل الشركة الناشئة ضغوطا لدفع مزيد من شركات الأمن الإلكتروني إلى استخدام برامج المصدر المفتوح، من أجل إنشاء منصاتها.