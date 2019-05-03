زخم «بيتكوين» يعيد جذب المستثمرين .. ارتفعت 55 % منذ بداية العام

قفزت "بيتكوين" إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر أمس، في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة.

وبحسب "رويترز"، زادت "بيتكوين" أكثر من 6 في المائة لتكسر، لفترة وجيزة، حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر نحو 55 في المائة.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسة الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات "بيتكوين" مثل "إيثريوم" و"إكس. آر .بي".

إلى ذلك، قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس، مواصلة الابتعاد عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار على الرغم من بيانات تظهر قفزة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية نحو 1 في المائة إلى 1282.30 دولار للأوقية "الأونصة"، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1280.66 دولار بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش. لكن المعدن النفيس ما زال في مسار نحو إنهاء الأسبوع على خسارة.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.9 في المائة إلى 1281.2 دولار للأوقية.

وفي الجلسة السابقة هبط الذهب إلى 1265.85 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقفز الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات أمس، متجاوزا مستوى 1.31 دولار، ومسجلا أعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعد أن قال زعيم حزب العمال المعارض، إن البرلمان في بريطانيا يجب عليه أن يتجاوز المأزق بشأن "بريكست" وأن "ينجز اتفاقا" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع تلقيه دعما أيضا من موجة مبيعات في العملة الأمريكية، صعد الاسترليني 0.9 في المائة إلى 1.3151 دولار بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو ارتفع الاسترليني 0.76 في المائة إلى 85.10 بنس، وهو أعلى مستوى في شهر.

ولم تساعد علامات تعاف متقطع في أنشطة الشركات الأوروبية اليورو للخروج من نطاق 1.11 إلى 1.14 دولار، الذي ظل عالقا فيه منذ فبراير شباط.

وأظهرت مسوح التصنيع في منطقة اليورو الصادرة أمس الأول مزيدا من الانكماش في نيسان (أبريل) الماضي. ويقول المحللون، إن مخاطر فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية والانتخابات الأوروبية المقبلة ضغطت أيضا على العملة.