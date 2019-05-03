تراجع أرباح "فيات كرايسلر" بنسبة 47% خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع تراجع مبيعاتها على مستوى العالم.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول 508 ملايين يورو (566.5 مليون دولار) بانخفاض نسبته 47% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ صافي إيرادات "فيات كرايسلر" خلال الربع الأول من العام الحالي 24.5 مليار يورو بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات العالمية بنسبة 14% إلى 1.04 مليون سيارة.

وتراجع هامش أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4.4% مقابل 5.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد وبعد حساب المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 29% إلى 1.07 مليار يورو.

وبحسب "فيات كرايسلر" فإنه كان من المتوقع تراجع الربحية بأكثر مما حدث خلال الربع الأول نظرا لقيامها بإعادة هيكلة مجموعة طرزها وتبني استراتيجية تجارية جديدة في أوروبا.

في الوقت نفسه أصر "مايك مانلي" الرئيس التنفيذي للشركة على أن السوق "تجاوبت بحماس" مع الطرز الجديدة وقال إن الشركة قطعت خطوات نحو "تعزيز أداء الأجزاء الأضعف أداء من أنشطتها".

وأضاف "في ظل هذه العوامل ونتائجنا خلال الربع الأول التي جاءت متفقة مع توقعاتنا فنحن نثق في تحقيق تقديرات 2019".

يذكر أن "فيات كرايسلر" هي سابع أكبر شركة سيارات في العالم وتنتج العديد من العلامات التجارية منها "جيب" و"رام" و"ألفاروميو" و"ماسيراتي" إلى جانب سيارات "فيات" و"كرايسلر".