ارتفاع أرباح "إكوينور" النرويجية للطاقة خلال الربع الأول

أعلنت شركة "إكوينور" النرويجية للطاقة التي كانت معروفة سابقا باسم "ستات أويل" اليوم الجمعة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تراجع أسعار النفط والغاز.

وذكرت الشركة التابعة للدولة النرويجية أن صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.28 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال "إيلدار سايتر" الرئيس التنفيذي للشركة إن "نحافظ على الإنتاج المرتفع ونواصل التركيز بقوة على النفقات وضبط الإنفاق الرأسمالي".

وبلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط والغاز خلال الربع الأول من العام الحالي 2.178 مليون برميل يوميا وهو نفس مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 16.48 مليار دولار بانخفاض نسبته 17% سنويا.

وذكرت الشركة أنها سجلت 4 اكتشافات نفطية وغازية من خلال 11 بئرا استكشافية خلال الربع الأول من العام الحالي.