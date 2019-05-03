نمو الوظائف الأمريكية يقفز والبطالة تتراجع إلى 3.6%

قفز نمو الوظائف الأمريكية في ابريل وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 49 عاما عند 3.6 بالئة، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي.

يدعم تقرير وزارة العمل الصادر اليوم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعزوفه عن تعديل السياسة النقدية قريبا. ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاقتصاد ونمو الوظائف بأنهما "أقوى بعض الشيء مما توقعنا" والتضخم "أضعف نوعا ما".

وارتفعت الوظائف غير الزراعية 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وسط مكاسب في التوظيف شملت جميع القطاعات تقريبا. وجرى تعديل بيانات فبراير ومارس بالزيادة لتُظهر خلق 16 ألف وظيفة فوق التقدير السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الوظائف غير الزراعية 185 ألفا الشهر الماضي.

ومازال نمو الوظائف أعلى كثيرا من مستوى المئة ألف الضروري شهريا لمواكبة النمو في حجم السكان في سن العمل.