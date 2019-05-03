اتفاقية للتجارة متوقعة بين أمريكا واليابان في مايو

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم إن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاقية تجارية مع اليابان بحلول نهاية الشهر الحالي.

ولم يقدم كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاقية المحتملة مع حليف الولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء يواصل مسؤولون أمريكون التفاوض على اتفاقية تجارية مع الصين، العملاق الاقتصادي الآسيوي المجاور لليابان.