الأسهم الأمريكية ترتفع بعد زيادة كبيرة لنمو الوظائف في أبريل

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد زيادة كبيرة لنمو الوظائف في ابريل نيسان بما يشير إلى اقتصاد محلي قوي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.35 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة ليصل إلى 26379.14 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.40 بالمئة مسجلا 2929.21 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 56.11 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 8092.88 نقطة.