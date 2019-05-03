هواوي تتخطى أبل وتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف في العالم

تقدمت شركة هواوي الصينية للإلكترونيات على شركة أبل الأمريكية لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد سامسونج الكورية الجنوبية التي لاتزال في الصدارة.
وأفادت مؤسسة (أي.دي.سي) للدراسات التسويقية بأن مبيعات شركة هواوي، التي تواجه سلسلة من الاتهامات بالتعاون مع أنشطة التجسس الصينية، ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هواوي هي الشركة الوحيدة، بين الشركات الأربع الكبرى في مجال الهواتف المحمولة في العالم، التي استطاعت زيادة حصتها السوقية الإجمالية للربع السنوي السادس على التوالي.
ونجحت هواوي في زيادة حصتها بوتيرة ثابتة على حساب شركتي سامسونج وأبل لاسيما في قطاع الأجهزة المحمولة باهظة الثمن، وبخاصة في أسواقها المحلية بالصين.
ونقلت بلومبرج عن ريان ريث المسؤول بمؤسسة (أي.دي.سي) قوله إن "سوق الهواتف المحمولة بشكل إجمالي ما زال يواجه تحديات في شتى المجالات، غير أن هواوي استطاعت زيادة مبيعاتها بنسبة 50 بالمئة"، مضيفا أن "هذا الترتيب الجديد لسامسونج وهواوي وأبل يظل مرجحا للغاية عندما ينتهي عام 2019".
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