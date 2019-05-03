سوفت بنك تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة سوفت بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو. وبحسب التقرير، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي.
أخبار اقتصادية- عالمية
- خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- الليرة التركية تهوي 6.8 %.. وتكلفة التأمين على الديون تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر
- البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما
- أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران
- ثالث أكبر اقتصاد في العالم يفتح أبوابه لمئات الآلاف من العمال الأجانب
- أغنى رجل في العالم: "أمازون" ستفلس.. وسنحاول تأخير هذا الأمر
أضف تعليق