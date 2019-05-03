سوفت بنك تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة سوفت بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو. وبحسب التقرير، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي.