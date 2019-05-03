مبيعات السيارات التركية تهوي 56% في أبريل

قال اتحاد موزعي السيارات الأتراك اليوم الجمعة إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت 56 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان إلى 30 ألفا و971 سيارة.

انخفضت المبيعات 48 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، حسبما ذكره الاتحاد، رغم تمديد الحكومة العمل بتخفيضات ضريبية لتشجيع الشراء.