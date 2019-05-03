بنك أوف أمريكا: المستثمرون يواصلون الشراء الكثيف في السندات

قال محللو بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم إن صناديق السندات العالمية استقبلت أسبوعا آخر من التدفقات الضخمة في حين تباطأ النزوح عن الأسهم حتى كاد يتوقف.

ضخ المستثمرون 9.6 مليار دولار في صناديق السندات، لتستمر التدفقات للأسبوع السابع عشر على التوالي في ظل ملاحقة السوق لموجة صعود في أسعار السندات مدفوعة بميل بنوك مركزية للتيسير النقدي بينما شهدت أسواق السندات نزوحا للأسبوع السابع على التوالي، لكن بقدر ضئيل لم يزد على 300 مليون دولار.

وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحا في 58 من الستين أسبوعا الأخيرة، وبلغ حجم النزوح أربعة مليارات دولار على مدى الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار، حسبما ذكر المحللون، نقلا عن بيانات من إي.بي.اف.آر المتخصصة في رصد تدفقات رؤوس الأموال. وبلغ حجم النزوح عن صناديق الأسهم الأمريكية 2.2 مليار دولار.

في المقابل، فإن بحث المستثمرين عن الأصول عالية العائد قادهم إلى صناديق سندات الأسواق الناشئة التي استقبلت أكبر تدفقاتها في 12 أسبوعا، مستقطبة 2.4 مليار دولار.