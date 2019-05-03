ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 % الشهر الماضي

ذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة أن معدلات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في نيسان/ابريل الماضي بنسبة سنوية تبلغ 7ر1 بالمئة مقابل 4ر1 بالمئة في آذار/مارس.

ورغم هذا الارتفاع، مازال معدل التضخم في نيسان/ابريل أدنى من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وتبلغ أقل قليلا من 2 بالمئة.

وفي حالة استبعاد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات، تكون أسعار المعيشة قد ارتفعت في نيسان/ابريل بنسبة سنوية تبلغ 2ر1 بالمئة مقابل 8ر0 بالمئة في آذار/مارس.

وشهدت اسعار الطاقة أعلى معدل زيادة في نيسان/أبريل حيث بلغت نسبة الزيادة 4ر5 بالمئة تليها أسعار الأغذية المصنعة والكحوليات والتبغ بزيادة متواضعة تبلغ 7ر1 بالمئة.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 9ر1 بالمئة.

وفي نهاية عام 2018، أوقف البنك المركزي الأوروبي العمل بخطة تحفيز طارئة كان قد طبقها عام 2015 لتنشيط النمو الاقتصادي ورفع التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية.

وفي الأشهر الأخيرة، أدى تباطؤ النمو وانخفاض التضخم عن النسبة المستهدفة إلى إثارة المخاوف مجددا.