معدلات التضخم في تركيا تتجاوز 19 % الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة أن معدل التضخم في تركيا تباطأ بشكل طفيف في ابريل الماضي، وإن كان قد ظل أعلى من نسبة 19 بالمئة.

وذكر معهد الاحصاء التركي أن أسعار المستهلك ارتفعت في ابريل الماضي بنسبة 19.5بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في تراجع عن نسبة 19.71بالمئة في مارس الماضي.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الأغذية إلى 16 بالمئة بالنسبة لعام 2019 مقابل 13 بالمئة خلال توقعاته في يناير الماضي.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما منذ يونيو الماضي، عندما وصلت نسبة التضخم إلى 15.39بالمئة، وتجاوز معدل التضخم 25 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وذكر معهد الاحصاء التركي "توركستات" أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة ركود منذ أواخر العام الماضي.

وقام البنك المركزي التركي الشهر الماضي بتثبيت معدل الفائدة القياسي عند نسبة 24 بالمئة، مشيرا إلى حدوث "تعافي معتدل" في الطلب المحلي خلال الربع الأول.

ولكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن مدى استقلالية البنك.