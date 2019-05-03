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أخبار اقتصادية- عالمية

الافريقي للتنمية يخصص 500 مليون دولار لتونس في 2019

تونس رويترز

قال رئيس البنك الافريقي للتنمية اليوم إن البنك خصص تمويلات لتونس بقيمة 500 مليون دولار في 2019.وقال أكينويمي أدسينا لإذاعة اكسبريس اف.ام المحلية إن البنك سيدعم تونس في قطاعات مثل الطاقة والتعليم والبنية التحية والاتصالات والتكنولوجيا.

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