قال رئيس البنك الافريقي للتنمية اليوم إن البنك خصص تمويلات لتونس بقيمة 500 مليون دولار في 2019.وقال أكينويمي أدسينا لإذاعة اكسبريس اف.ام المحلية إن البنك سيدعم تونس في قطاعات مثل الطاقة والتعليم والبنية التحية والاتصالات والتكنولوجيا.
- الافريقي للتنمية يخصص 500 مليون دولار لتونس في 2019
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