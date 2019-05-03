صعود اليورو يتلاشى مع ارتفاع الدولار توقعا لتقرير وظائف قوي

تلاشت موجة صعود وجيزة لليورو اليوم الجمعة مع تعرض العملة لضغوط أمام الدولار بفعل عدم التيقن السياسي وخطر التراجع الاقتصادي في أوروبا.

ولم تساعد علامات تعاف متقطع في أنشطة الشركات الأوروبية اليورو للخروج من نطاق 1.11 إلى 1.14 دولار الذي ظل عالقا فيه منذ فبراير شباط.

وأظهرت مسوح التصنيع بمنطقة اليورو الصادرة أمس الخميس مزيدا من الانكماش في ابريل نيسان. ويقول المحللون إن مخاطر فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية والانتخابات الأوروبية القادمة ضغطت أيضا على العملة.

والدولار في صعود منذ هون جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة وقال إنه لا يرى سببا لخفض أسعار الفائدة.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1172 دولار، بعد أن تراجع من مستوى 1.1219 دولار خلال الليل، لكنه مازال على مكاسب أسبوعية.

وبلغ مؤشر الدولار 97.844 مقابل سلة عملات، ارتفاعا من المستوى المتدني 97.149 المسجل في وقت سابق من الأسبوع. ويتكهن بعض المتعاملين بأن الدولار سيرتفع أكثر إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من المتوقع.

وصعد الجنيه الاسترليني 1.3 بالمئة وسط آمال بانفراجة في محادثات الخروج البريطاني من الاتحادي الأوروبي.

وانخفض الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي لتكهنات بأن كلا البلدين سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم.



