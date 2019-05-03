جيتس يقود الحراك الإنساني للساسة والمانحين

الرجل الذي بنى "مايكروسوفت" ووضعها في نادي أكبر الشركات من حيث القيمة في العالم، لا تقل مشاركاته المباشرة في أعمال مهنته الثانية، أي صفته كرجل محب للخير.

منذ إطلاقها في عام 2000، أصبحت مؤسسة بيل ومليندا جيتس، التي يبلغ حجم صندوقها الخيري 50 مليار دولار، أحد أكبر مانحي المساعدات في العالم، إذ تنفق خمسة مليار دولار سنويًا.

بالتفكير في الدروس المستفادة، يشدد جيتس الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، على الحاجة إلى البيانات والأنظمة ومساءلة الأشخاص، أثناء سعيه لتحفيز صناع السياسة على معالجة المشكلات العالمية الكبيرة.

يقول: "قبل عشر سنوات، كنا ساذجين للغاية". وأضاف "أملنا كان إذا تم استثمار وتطوير تكنولوجيا جديدة، فإن العالم سوف يرحب بها ويعرف كيف يستخدمها بالمجال المناسب".

يصف نفسه بأنه مؤمن بشدة بقوة التكنولوجيا المبتكرة لإنقاذ وتحسين حياة البشر. لذا فإنه يستثمر بكثافة في العلوم لتطوير لقاحات، يشير إليها باعتبارها مجال تأثيره الأكبر.

بيد أنه مع تباطؤ تبني اللقاحات، اضطر إلى التركيز بشكل أكبر على الإدارة والسياسات والأنظمة الصحية، في جهوده لضمان استخدام المنتجات الجديدة على نطاق واسع.

ويستشهد بمثال كيف أنه أصبح يشارك مباشرة بصورة أكبر في سعيه لمحو شلل الأطفال، من النقاط الاستيطانية المتبقية بما فيها نيجيريا، وهو أحد البرامج الرائدة للمؤسسة في مجال الصحة العالمية.

يقول: "نحن نتابع أنظمة التسليم، وسلسلة التوريد، والمقاييس. لدينا لوحة معلومات تحتوي على أحدث البيانات، وأعقد عدة مرات في السنة مؤتمرات عبر الفيديو مع محافظي الولايات النيجيرية. نحن نعمل على جعله مجالًا يدرس بصورة كبيرة".

على نطاق أوسع، يشدد على قيمة البيانات لدعم تفاؤله بشأن التقدم البشري.

في الخريف الماضي، كشف النقاب عن تقريره السنوي الثاني عن "مناصري الأهداف"، الذي يلخص في بعض الرسوم البيانية في شأن التقدم نحو بعض أهم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، للحد من اعتلال الصحة والفقر والتعليم غير الكافي.

لا يمكن ربط كل هذه التطورات مباشرة بأنشطة مؤسسته لكن جيتس يرى أن التخطيط للتقدم أمر ضروري في دوره القيادي في تنظيم القادة السياسيين والمانحين.

يقول "نريد أن نلتقي كل عام ونتناول بعض الأهداف ... نتحدث عن أماكن النقص في العالم، وما البلدان التي لديها أداء جيد، ونحافظ على قدر من الطاقة حول القيام بالاستثمارات الصحيحة".

لقد ركز بشكل متزايد على إفريقيا، وهي التي من المتوقع أن يتضاعف فيها عدد السكان بحلول عام 2050.

وقد خففت المؤسسة، التي نمت لتتضمن أكثر من 1500 موظف في مقرها الرئيس في سياتل من سيطرتها المركزية ووسعت المكاتب الإقليمية بما في ذلك جنوب إفريقيا.

يقول: "لقد شهد العالم تقدماً مذهلاً ضد الفقر على مدار الأعوام الـ30 الماضية". وأضاف "سواء كنت تفكر في الأمر من وجهة نظر جودة حياة الفقراء أو الازدهار العالمي، ما يحدث بعد ذلك ... في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يهم كثيراً".

يتوجه تركيز مشروع مناصري الأهداف على التواصل مع القادة السياسيين والإشادة بإنجازاتهم لتحقيق التأثير.

يقول جيتس: "من المهم تسليط الضوء على التقدم. إنه يحفز الناس من خلال النجاح".

ويتابع: "حقيقة أن العالم قد خفض عدد وفيات الأطفال إلى النصف خلال 20 عامًا فقط يجعل الناس متحمسين، ويجعلهم يفكرون فيما يمكن تحقيقه".

"ليس من السهل على القائد تحديد أولويات الاستثمارات التي لا يكون الدفع فيها فوريًا. نادراً ما يتم الفوز بالانتخابات لأن أنظمة التلقيح تم تعزيزها، على الرغم من أن نظام التطعيم القوي أساس يبنى عليه مجتمع صحي ومنتج" على حد قوله.

ويضيف: "اتخاذ قرار بشأن جعل الصحة والتنمية من الأمور المهمة والأولوية يتطلب شجاعة". "كما أنه يتطلب الالتزام بتتبع التقدم بشكل منهجي وإجراء تغييرات عندما تقول البيانات إنك لا تصل إلى أهدافك" وفقما قال.

يقول أولئك الذين حضروا اجتماعات عمل على مر السنين مع جيتس إنه يمكن أن يكون قائدًا صارماً ويوبخ الأطراف المشاركة

على أنه يعترف: "لقد لنت بالتأكيد منذ الأيام التي أمضيتها في "مايكروسوفت" عندما لم أكن أؤمن بأخذ عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات. أعتقد أن امتلاك أسرة ساعد بالفعل في ذلك".

"ومع ذلك، ما زلت شغوفاً بنفس القدر بعملي، والمبادئ الأساسية للطريقة التي أفكر بها في قيادة منظمة لم تتغير. أحاول أن أكون واضحًا بشأن مهمتنا، وبناء فريق قوي، وجمع شركاء لحل المشكلات الكبيرة. لقد كنت محظوظًا في مسيرتي المهنية في الحصول على وظيفتين رائعتين، أتمكن فيهما من العمل على قضايا مهمة مع أشخاص أذكياء وموهوبين. هذه وصفة جيدة لحب الذهاب إلى العمل".

جيتس يشدد على الحاجة إلى وضع الأولويات. في البداية، ركز أعماله الخيرية على مشكلات الصحة العالمية والتعليم المحلي في الولايات المتحدة.

ثم تنوع منذ ذلك الحين، مضيفا الزراعة والإدماج المالي وأخيراً استكشاف التعليم الدولي.

وقد أوجد استثناء أيضًا بتركيزه الأساسي على معالجة الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا من خلال مساهمات شخصية خارج المؤسسة لأبحاث ألزهايمر، وهي إشارة إلى تشخيص والده أخيراً بالمرض.

"نحن لا نبني الطرق. إن مجالات خبرتنا العميقة جدا هي الصحة والزراعة. كان تركيزنا الأولي على الصحة العالمية والتعليم في الولايات المتحدة. في الصحة العالمية، قمنا بعمل رائع بشكل عام، نشعر بتأثير أكبر مما توقعنا".

في مجال التعليم، كان التأثير مخيباً أكثر للآمال حتى الآن، وما زال يبحث عن طرق للتدخل في التأثير.

"في مجال التعليم يكمن التحدي في الارتقاء. لا شك في إمكانية مساعدة مدرسة على أداء عمل جيد، ولكن الوصول إلى تحريك الأرقام الأوسع حول كيفية مقارنة الولايات المتحدة بغيرها، في الرياضيات والقراءة والكتابة، أمر لم يحل بعد".

وسع جيتس أنشطته خارج المؤسسة من خلال مكتبه الخاص للاستثمارات في حين أنشأت ميليندا مكتباً بدورها.

إلا أنه يؤكد أن التزامه المستمر وتركيزه الأساس ينصب على عمل المؤسسة.

"الأمر الوحيد ... الكبير فعلا خارج المؤسسة هو الابتكار المتعلق بالطاقة، توفير طاقة منخفضة التكلفة وتجنب تغير المناخ. ولأنه أمر يتعلق بالشركات الخاصة ... يتم ذلك بالاستثمار الخاص" حسب قوله.

عندما طُلب منه ذكر نماذجه الذي يحتذي بها من القادة، ذكر نيلسون مانديلا بسبب "شجاعته الأخلاقية"، ووالده بسبب حكمته، ووارن بافيت، المستثمر الملياردير والداعم المشترك لمؤسسته، لأنه "شخص أقتدي به من أجل طريقة تفكيره في الأعمال التجارية، والتمتع بالحياة، في الوقت نفسه".