تحليق سهمي «زووم» و«بنترست» عقب الاكتتاب الأولي

انتعشت أسهم شركتي التقنية بنترست وزووم لاتصالات الفيديو في أول ظهور لهما في الأسواق العامة، ما خفف من القلق بشأن عمليات إدراج "أحاديات القرن" بعد التعثر الأخير لشركة ليفت لطلبات التوصيل.

ارتفعت أسهم شركة زووم بنسبة 72 في المائة لتنهي أول يوم تداول لها عند 62 دولارا، بينما ارتفعت أسهم شركة بنترست بنسبة 28 في المائة إلى 24.40 دولار.

قدرت أسعار الإغلاق قيمة سهم "زووم" بـ18 مليار دولار، بينما قدرت قيمة "بنترست" بـ16 مليار دولار.

وجاءت المكاسب بعد أن سعرت الشركتان في وقت من الاكتتاب العام الأولي، بأعلى من نطاقات السعرالسابقة، ما يشير إلى طلب أقوى مما كانت تشير إليه في وقت سابق.

أشارت الأخبار إلى أن الركود في سهم شركة ليفت لطلبات التوصيل الذي انخفض بنسبة 19 في المائة منذ ظهورها لأول مرة في سوق الأسهم في أواخر آذار (مارس) الماضي، لم يثبط شهية وول ستريت إزاء مجموعة من الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا.

وقال مالكولم بورن، المؤسس المشارك لشركة ستارتيك إن جي، التي كانت لديها استثمارات قبل الاكتتاب العام الأولي في شركات بنترست وليفت وأوبر: “كان لدى الجميع اهتمام في مفهوم أن تدهور سهم شركة ليفت قد ترك طعما مرا في أفواه الناس".

"الاكتتاب العام الأولي لشركة بنترست مهم جدا لما يحدث لشركة أوبر، لأن الشعور السائد هو كل شيء. إذا سار سهم شركة بنترست بشكل رائع، فسيكون ذلك جيدا جدا بالنسبة إلى أجواء كاملة حول شركة أوبر. لن ترغب في أن ينخفض سعر سهم شركة بنترست مجددا دون سعر الاكتتاب العام الأولي".

من المتوقع أن تدرج شركة أوبر أسهمها مطلع الشهر المقبل في البورصة، بتقدير للقيمة الإجمالية يصل إلى 100 مليار دولار.

وصف بعض المحللين نطاق السعر السابق لشركة بنترست بأنه حذر جدا، وقال آخرون إن أداء الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة مثل أداء شركة ليفت، كان من غير المرجح له أن يكون ذا تأثير كبير في الطلب الكلي.

وقالت ليز بويير، مستشارة الاكتتاب العام الأولي في وادي السيليكون الذي لم ينخرط في أي من العرضين: "حقيقة أن البعض يرفع السعر والبعض يخفضه لن تؤثر في أي من هذه الاكتتابات الأولية، ما عدا على الهامش".

وأضافت أن المستثمرين المؤسسين سيقدرون قيمة الشركات بناء على مزاياها الخاصة، بغض النظر عن الترحيب الذي حظيت به أسهم شركة ليفت، على الرغم من أن "حماسة المستهلك قد تتأثر بحقيقة أن شركة ليفت لم تحظ بأول أسبوعين رائعين".

36 دولاراً لسعر سهم شركة زووم

الافتتاح القوي لشركة زووم أعطاها أكبر "نقطة شراء" في اليوم الأول من أي اكتتاب عام أولي حتى الآن هذا العام، وفقًا لشركة ديلوجيك.

وقالت الشركة إن الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا قد افتتحت بمتوسط علاوة 23 في المائة منذ عام 2010.

شركة بنترست وهي موقع تواصل اجتماعي في سان فرانسيسكو، سعّر سهمه بـ19 دولارا، ما أتاح له جمع 1.4 مليار دولار. على الرغم من أنه أعلى من نطاق السعر المحدد الذي يراوح بين 15 و17 دولارًا، إلا أن ذلك لا يزال أقل بنسبة 12 في المائة من السعر الذي باع به آخر مرة أسهما في السوق الخاصة، قبل عامين.

إلى جانب شركتي تويتر وسناب، أصبحت شركة بنترست واحدة من الشركات القليلة التي لديها فرصة لإنشاء عمل إعلاني كبير عبر الإنترنت ضد عمالقة الصناعة من شاكلة شركتي جوجل وفيسبوك.

ومع ذلك، فإن أداء أسهم شركتي تويتر وسناب كان ضعيفا منذ الاكتتابات الأولية لكل منهما، بينما فشلت "بنترست" حتى الآن في تحقيق الإيرادات التي كان يرجوها المستثمرون آخر مرة جمعت فيها الشركة المال.

وعلى عكس ذلك، سعرت شركة زووم خدمة عقد المؤتمرات عبر الفيديو للشركات، أسهمها بنحو عشرة أضعاف السعر الذي دفعه بعض المستثمرين من القطاع الخاص قبل عامين.

وبـ36 دولارًا للسهم، كان السعر أعلى من نطاق الشركة الذي يراوح بين 33 و35 دولارًا، الذي تمت زيادته لعكس الطلب.

قالت شركة بنترست التي تشير إلى نفسها باعتبارها "منصة اكتشاف مرئي"، في إقرارات سابقة إنها تخطط لنمو الإيرادات خارج الولايات المتحدة، إلا أنها حذرت المستثمرين المحتملين في إقراراتها بأنها "لا تزال في المراحل الأولى من جهودها للتسييل". وقالت إن نحو 80 في المائة من الأمهات الأمريكيات مستخدمات للموقع.

الشركة التي أسست عام 2010 والمعروفة بقاعدة مستخدمين متحمسين ينشرون فنا تصويريا لديكورات المنازل والأطعمة وحفلات الزفاف، انتقدها البعض لغياب الابتكار. أدخلت الإعلانات عام 2015، ولم تطارد الفرص للسماح بمزيد من التسوق المباشر على الموقع.

بن سيلبرمان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي قد حظي بالثناء لتجنب عقلية "النمو بأي ثمن" لوادي السيليكون، في وقت تتعرض فيه شركات مثل "فيسبوك" لانتقادات بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.

انخفض صافي خسائر شركة بنترست بأكثر من النصف ليصل إلى 63 مليون دولار في العام الماضي من 130 مليون دولار في عام 2017، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 60 في المائة إلى 756 مليون دولار.

في المقابل، خسر تطبيق مشاركة الصور سناب تشات 514.6 مليون دولار خلال العام، قبل أن تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب في 2017.

مع ذلك، فإن المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، تتضاءل أمام عمالقة من أمثال "جوجل" و"فيسبوك"، حيث تمثل شريحة صغيرة -أقل من 1 في المائة- من سوق الإعلانات الرقمية.

شهد الاكتتاب العام الأولي فوزا كبيرا للداعمين المغامرين لشركة بنترست. استثمرت شركة بيسيمير فينتشر بارتنرز في أيار (مايو) 2011، عندما تم تقدير قيمة الموقع بـ40 مليون دولار كما تفيد التقارير.

وقدرت حصتها في الاكتتاب العام بنحو 1.2 مليار دولار، ما يجعلها أكبر مستثمر في الشركة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك كل من شركتي رأس المال المغامر فيرست مارك وأندرسون حصصا تزيد قيمتها على 800 مليون دولار.

يقود الرابحين الكبار في شركة زووم الرئيس التنفيذي إريك يوان، وهو مهندس سابق في شركة ويب إكس، وهي نجمة جيل سابق من الشركات الناشئة لخدمة عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

تم تقدير قيمة الحصص التي بحوزة داعمي رأس المال المغامر للشركة، مثل شركتي إيمرجينس كابيتال وسيكويا كابيتال، خلال الاكتتاب العام الأولى، بنحو 1.1 مليار دولار ومليار دولار لهما، على التوالي.