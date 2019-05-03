التعاون .. «آسيا» وسوبر

ضمن فريق التعاون لكرة القدم، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي فاز على الاتحاد 2 / 1 البارحة مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بصفته بطلا للكأس، بعد أن قلب الطاولة على منافسه العميد، وانتزع منه اللقب الأغلى الذي توّج به الموسم الماضي على حساب الفيصلي.

واختصرت كتيبة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المشوار نحو دوري أبطال آسيا، في ظل بقاء جولتين على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، علما بأن السكري، يحتل المرتبة الرابعة بـ52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الشباب الثالث بـ53 نقطة.

وأمّن التعاون، بتتويجه التاريخي البارحة، مقعده في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، الذي سيتحدّد طرفه الثاني سواء الهلال أو النصر، اللذان يتنافسان على لقب الدوري.

يشار إلى أن بطل كأس الملك، حصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ عشرة ملايين ريال، فيما سينال وصيفه الاتحاد خمسة ملايين.