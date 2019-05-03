ضغوط بيع تحول دون استقرار الأسهم السعودية فوق مستوى 9400 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية بعد ثلاث جلسات رابحة لتغلق عند 9336 نقطة بنسبة 0.27 في المائة فاقدة 25 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنقطة واحدة بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 1391 نقطة. وجاء التراجع بضغط من "المواد الاساسية" بقيادة سهم "سابك". واستطاعت السوق الوصول إلى مستويات 9400 نقطة إلا أنها لم تستطع الاستقرار أعلى منها بسبب الضغوط البيعية التي أفقدتها المكاسب وأدخلتها في المنطقة الحمراء متخلية عن أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2015.

تداولات أمس تظهر إشارة فنية سلبية إلى احتمالية انتهاء موجة الارتفاع ما قد يدخل السوق في موجة جانبية أو متراجعة لجني الأرباح.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9361 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9403 نقاط رابحا 0.44 في المائة، بينما أدنى نقطة هي في الإغلاق عند 9336 نقطة فاقدا 25 نقطة بنسبة 0.26 في المائة.

وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 268 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 3.3 مليون سهم متداول لتصل إلى 139 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبع قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.73 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.51 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية".

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 34 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 883 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بنسبة 7.38 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بنسبة 4.31 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 3.17 في المائة ليغلق عند 30.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ساكو" بنسبة 5.49 في المائة ليغلق عند 72.30 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 4.79 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 19.28 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 328 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 274 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 151 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية