خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة جديدة باسم "معروفة" تابعة لبوابة "مساند"، لتمكين المستفيد من استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة محددة، وسيقوم من خلالها المستفيد بإرفاق صورة جواز وبيانات التواصل.

وقال لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الخدمة أطلقت لمدن الرياض وجدة والدمام، فيما سيتم تدشينها تدريجيا للوصول لكل أنحاء المملكة قريبا، مشيرا إلى أن "الخدمة" توفر أفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم الطلبات ومعالجتها.

وأوضح أبا الخيل، أنه من خلال البحوث والدراسات التي قامت بها الوزارة وفريق عمل برنامج "مساند" على أساليب الاستقدام، فجاءت الوصاية بضرورة توفير خيارات متعددة ومتفاوتة للمستفيد.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إطلاق الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية "مساند"، التي ترمز إلى مراحل الاستقدام الرئيسة من طلب التأشيرة حتى وصول العمالة المنزلية، بالتزامن مع البوابة الجديدة لمساند التي تمت إعادة هندسة جميع الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وأكد أن الوزارة تقوم على أتمتة طلبات التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية، بحيث يحصل المستفيد على التأشيرة لحظيا إذا كان مستوفيا الشروط، كما تم تطوير محرك البحث عن مقدمي الخدمة (مكاتب وشركات) بهدف تقديم معلومات دقيقة ومؤثرة في قرار المستفيد وتعزيز الشفافية والتنافسية العادلة لمقدمي الخدمات.

وبين أنه بإمكان المستفيد الآن تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة استقدام والمفاضلة بينها بأسعار الخدمات ومددها، إضافة إلى معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات، في حين سيتم قريبا استعراض نسبة قبول الطلبات وسرعة الاستجابة للطلبات وتقييم العملاء.

,بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 2.37 مليون، 70 في المائة منها من الذكور بـ 1.66 مليون، فيما تشكل الإناث 30 في المائة من الإجمالي بـ 711.7 ألف، علما أن هذه الأرقام تشمل تسع مهن.

ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي، فقد ارتفع متوسط الراتب للعمالة المنزلية بنسبة 2.3 في المائة، ليبلغ 1810 ريالات بنهاية الربع الثالث 2018، مقابل 1769 ريالا نهاية الربع الثاني من العام ذاته.

وبلغ متوسط الراتب الشهري للذكور من العمالة المنزلية، 1991 ريالا، فيما متوسط راتب الإناث 1585 ريالا، بما يعني أن راتب الذكور أعلى بنسبة 26 في المائة، وقيمة 406 ريالات شهريا مقارنة براتب الإناث.

فيما بلغ إجمالي الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية في السعودية 4.3 مليار ريال، 3.3 مليار ريال منها للذكور (77 في المائة)، و1.1 مليار ريال للإناث (23 في المائة).