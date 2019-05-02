الملك سلمان يرعى المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بين فريقي التعاون والاتحاد .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد، كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنصة الرئيسية، قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وقد بادلهم التحية، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين ضيوف المباراة النهائية، وهم وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الأستاذ أيمن بن توفيق المؤيد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب ، ورئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي دانييل جوردان ، ونائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الدكتور جاسم الشكيلي ، وأمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد بن محمد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور أوبريت بعنوان ( مولد أمة ).

بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بن محمد، والفنان محمد عبده.

ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة.