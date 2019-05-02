بعد سلسلة فضائح مالية .. إجراءات أوروبية تحمي المبلغين عن المخالفات البنكية

أصبح بمقدور المبلغين عن المخالفات أو الفساد المالي والمصرفي التي تحذر الرأي العام مباشرة، أن يناموا الآن بهدوء دون خوف من الانتقام أو الملاحقات القضائية، بعدما اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج (شرق فرنسا) قواعد تحمي هؤلاء المبلغين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت الفرنسية، ستيفاني جابو، مديرة التسويق السابقة في مصرف "يو بي إس" -فرع باريس- إحدى هؤلاء المبلغين، وأدى بلاغها للسلطات الفرنسية إلى إنزال فرنسا غرامة بقيمة 4.5 مليار يورو بالمصرف السويسري الأول بتهمة قبوله مبالغ لأثرياء فرنسيين هاربين من الضرائب.

وأعلنت جابو عن نفسها بأنها "كاشفة فساد ومتعاونة" مع القضاء الفرنسي في قضية الاحتيال الضريبي ضد "يو بي إس"، وفي ضوء ذلك، تلقت جابو ثناء من القضاء الفرنسي الذي منحها صفة "متعاون للخدمة العامة".

و"كاشف الفساد" أو "المُبلغ" عن الأعمال غير القانونية أو "المُخبر"، هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة.

ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثل انتهاك قانون، أو قاعدة، أو تشريع، أو تشكيل تهديد مباشر على المصلحة العامة، مثل الاحتيال، وانتهاكات الصحة، والسلامة، والفساد.

وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا (لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة) أو خارجيا (للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين).

وبأغلبية 591 صوتا مؤيدا، (29 صوتا ضد و33 امتناعا عن التصويت)، وافق النواب الأوروبيون، الذين اجتمعوا في ستراسبورج للمرة الأخيرة قبل الانتخابات الأوروبية، على نص كان موضع اتفاق مؤقت في منتصف آذار (مارس) بعد عام تقريبا من المفاوضات.

ويهدف النص الأوروبي إلى "حماية وتشجيع الإبلاغ عن انتهاكات لتشريعات الاتحاد الأوروبي"، ومن "كامبريدج أناليتيكا"، و"لوكسليكس" و"ديسيلجيت"، تم الكشف عن سلسلة كاملة من الفضائح من قبل هؤلاء المخبرين.

وكان على بعض هؤلاء أن يواجهوا تهديدات وضغوطا وحتى دعاوى قضائية، كحالة أنطوان ديلتور الذي أرسل مع زميل سابق له وثائق أصلية تتعلق بقضية تهرب ضريبي، اشتهرت باسم "لوكسليكس".

وحتى قبل صدور القانون الراهن، فإن المخبرين الأوروبيين كانوا لا يتمتعون بحماية متساوية على صعيد بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ إن هناك عشرة بلدان فقط، من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا، توفر الحماية القانونية الكاملة.

ويحظر التشريع الجديد أي شكل من أشكال الانتقام من المبلغين والأشخاص الذين ساعدوهم، بصرف النظر عن الطريقة التي اختاروا بها الإفصاح عن معلوماتهم.

وكانت هذه النقطة الأخيرة موضوع مفاوضات مضنية بين البلدان، بعضها، بما في ذلك فرنسا، أرادت أن يكون الكشف عن المعلومات داخليا، أولا، أي داخل المؤسسة التي تم انتقادها ومن ثم علنا، إذا لزم الأمر.

لكن بعض الدول الأعضاء، ولا سيما هنجاريا والنمسا، حاولت التقليل من نطاق الحماية التي يوفرها النص، لكن دولا أخرى نجحت أخيرا في أن يكون النص طموحا.

ولا يزال النص يحتاج إلى تأييد رسمي من وزراء الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سيكون لكل دولة عضو فترة سنتين لإنفاذ القواعد الجديدة.

ويزعم المخبرون أن كشفهم عن الفساد نابع من الحرص على المصلحة العامة، والكشف عن الجريمة التي تهدد المصلحة العامة، غير أن هذا الدافع لا يسري على كل الحالات.

فقد حكمت المحكمة الإدارية في باريس أن تدفع الدولة لجابو 3000 يورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي عانته نتيجة لتعاونها مع الحكومة الفرنسية بين حزيران (يونيو) 2011 والشهر ذاته في 2012.

غير أن مديرة التسويق السابقة في الفرع الفرنسي لـ "يو بي إس" طالبت بتعويضات قدرها 3.5 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع المبلغ الذي حصلت عليه، ولا سيما بسبب "عدم وجود أدلة"، ولأن المحكمة الفرنسية احتفظت بهذا التعاون على مدى سنة كانت تعمل فيها داخل المصرف وتنقل معلومات للسلطة الفرنسية.

وبعد أن تم إقالتها من عملها عام 2012، قدمت، جابو شكوى عن تعرضها لأضرار معنوية لتحصل بذلك على 30 ألف يورو من "يو بي إس"، وبرأتها المحكمة من تهمة التشهير ضد المصرف السويسري، ومن ثم رُفعت ضدها دعوى قضائية للتشهير بعد نشر كتابها "المرأة التي عرفت كثيرا".