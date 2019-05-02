ارتفاع الطلب على القطاع الصناعي في أمريكا خلال مارس

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس زيادة الطلب على السلع الصناعية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على معدات النقل.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على القطاع الصناعي ارتفع خلال مارس الماضي بنسبة 1.9 % بعد تراجعه بنسبة 0.3 % في فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال مارس الماضي بنسبة 1.5 % مقابل تراجعه بنسبة 0.5 % في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء ت الزيادة الأعلى من التوقعات للطلب الصناعي بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب على معدات النقل، حيث زاد بنسبة 7 % خلال مارس الماضي بعد تراجعه بنسبة 2.9 % في الشهر السابق.

وفي حالة استبعاد الطلب على معدات النقل، سيكون معدل نمو الطلب على السلع الصناعية 0.8 % خلال مارس الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.3 % خلال الشهر السابق.

وذكر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع بنسبة 2.6 % خلال مارس الماضي بعد تراجعه بنسبة 1.3 % في فبراير الماضي، وهو ما يقل عن البيانات الأولية التي أشارت إلى نمو الطلب بنسبة 2.7 % خلال مارس الماضي.

كما سجل الطلب على السلع غير المعمرة زيادة كبيرة نسبتها 1.1 % خلال مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 % خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، زاد مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.4 % خلال مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 % خلال الشهر السابق.