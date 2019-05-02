وزير المالية الألماني: الاقتصاد الألماني يحتاج إلى بنوك قوية

يحتاج الاقتصاد الألماني الموجه للتصدير ،وفقا لرأي وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إلى بنوك قوية ومستقرة.

ولم يبد شولتس خلال فعالية حول موضوع فرانكفورت كساحة للأموال، أقيمت اليوم الخميس في العاصمة برلين - رغبته في التطرق إلى وقف مفاوضات الدمج بين بنكي "دويتشه بنك" و "كوميرتس بنك".

وتحدث شولتس عن قرار سيتم اتخاذه في هذا الصدد على مستوى الاقتصاد الخاص.

وترددت تكهنات كثيرة بأن شولتس يريد دفع عملية الدمج هذه قدما، علما بأن الحكومة تمتلك 15 % من أسهم كوميرتس بنك.

وقال شولتس إن الحكومة الألمانية تتعامل مع نصيبها بوصفه "هيئة استثمارية"، وأن هذا الوضع ربما يستمر فترة طويلة هكذا.

ولم يجب شولتس مباشرة عن سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا تحتاج "أبطالا قوميين" في قطاع البنوك، مشيرا إلى أهمية مطار فرانكفورت كـ "غطاء" أو محور توجيه لحركة الطيران الدولية.

وأضاف شولتس أن الحكومة الألمانية ترغب في مزيد من تقوية وضع فرانكفورت كمركز مالي، مبينا أن هناك الكثير مما تحقق بالفعل.

وأشار وزير المالية إلى خطة نقل فروع لخمسين بنكا إلى فرانكفورت تعمل أساسا في لندن، نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مستدركا أن على المرء ألا يركن إلى النجاحات التي تحققت، ومؤكدا على ضرورة الاستثمار في النماذج الرقمية للصفقات داخل قطاع البنوك، من أجل الوصول إلى الذروة في الأداء.