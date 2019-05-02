مسؤول مصرفي: قطاع الطاقة التركي لديه مشكلة قروض بقيمة 12-13 مليار دولار

قال مسؤول مصرفي بارز إن قطاع الطاقة في تركيا لديه قروض قيمتها 12 مليار إلى 13 مليار دولار تحتاج لإعادة هيكلة من بين إجمالي قروض القطاع البالغة 70 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الذي يشغل منصب نائب المدير العام في جارانتي بنك إن القروض التي تحتاج لإعادة هيكلة قد تشكل مشكلة بعد إعادة الهيكلة.

وجارانتي بنك هو ثالث أكبر مصرف في تركيا من حيث حجم الأصول، وقام بتمويل بضعة مشاريع للطاقة في تركيا. وقال المسؤول إن حوالي 23 مليار دولار من اجمالي قروض القطاع جرى تسديدها الفعل.