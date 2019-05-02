"وول ستريت" تبدأ تداولاتها على انخفاض طفيف بعد نتائج أرباح متفاوتة

افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة من إعلانات الأرباح المتفاوتة، بينما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 22.99 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 26407.15 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.57 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 2922.16 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 3.16 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 8046.48 نقطة.