 مطار الدمام يحقق نمو بنسبة 8% للحركة الجوية في الربع الأول من عام 2019

استعرضت شركة مطارات الدمام "داكو" أبرز مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية ، وذلك خلال "معرض المطارات 2019"، الذي يعنى بمجال بناء وتجهيز المطارات ، الذي أقيم برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ، وذلك بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو" تركي بن عبدالله الجعويني أن "معرض المطارات" يُعد منصة عالمية تجمع كبرى الشركات في قطاع الطيران في العالم وخبراء المجال تحت سقفٍ واحد لتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات الداعمة لمسيرة بناء القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات.

وبين هذا المعرض يستعرض مجموعة واسعة من المشاريع الرئيسة والإنجازات بمطار الملك فهد الدولي الذي يمضي ولله الحمد بخطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ، حيث استقبل المطار 2,581,724 مسافراً في الربع الأول من العام الجاري ، وبلغ إجمالي عدد الرحلات في نفس الفترة ما يقارب 24 ألف رحلة ، محققاً بذلك نمو مطرد بلغت نسبته 8% في عدد الركاب مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد الجعويني أن عرض مطارات الدمام "داكو" للمشاريع التطويرية يعكس التزام مطار الدمام التام بضمان انسيابية حركة الرّكاب والطائرات وضمان أمن وسلامة العمليات الجوية ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات بالمطار لتصل إلى مرتبة متميزة في قطاع المطارات والسفر ، مؤكداً العمل ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وتشغيل مطار الملك فهد الدولي، التي تتضمن سلسلة من المشاريع التطويرية في إطار زمني يمتد حتى العام 2041، وتشمل تطوير مدارج ومواقف الطائرات وإعادة تأهيل نظام مناولة الأمتعة وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تطوير شامل للبنية التحتية والمرافق بالمطار.

وقدمت"داكو" أيضاً بعض المشاريع الجديدة في قرية الشحن، حيث تستعد "داكو" لتدشين المرحلة الثانية من تطوير القرية، التي سوف تشمل افتتاح منطقة الإيداع وإعادة التصدير التي يتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من العام 2019.

وستحوي المرحلة الرابعة منطقة الدعم اللوجستي التي تقدم حلولاً متنوعة للتوزيع والتخزين العام، فيما تسعى قرية الشحن إلى أن تكون الأولى بين رصيفاتها في المنطقة وأن تصبح مركزاً لوجستياً متطوراً يوفر كافة الوسائط المتعددة لجميع المؤسسات الداعمة ولمقدمي الخدمات اللوجستية المتنوعة.