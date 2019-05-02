تقرير ماكنزي يرصد 5 تحولات سلوكية في أحدث استطلاع لآراء المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط

أطلقت شركة "ماكنزي آند كومباني" اليوم تقريراً يرصد عدداً من التحولات في السلوك الشرائي لدى المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً تراجع معدلات الإنفاق مع توقعات بتوفير قدر أكبر من الراحة والملائمة ضمن تجربة المستهلك.

وتجدر الإشارة أنه تم إعداد هذا التقرير، بعنوان "مواجهة تحديات القطاع الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط"، في شهر سبتمبر الماضي بمشاركة 2000 مستهلك من الإمارات والسعودية، باعتبارهما اثنتين من كبرى الأسواق الاقتصادية الإقليمية.



وفيما يلي أبرز خمسة تحوّلات رئيسية رصدها التقرير في سلوك المستهلك:

ثمّة قلق متزايد بشأن الاستقرار الوظيفي، حيث أعرب 80% من المشاركين في دولة الإمارات (ارتفاعاً عن 75 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الماضية) ونحو 72 بالمئة في المملكة العربية السعودية (ارتفاعاً عن 62 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الماضية) عن قلقهم إزاء بقائهم في وظائفهم. وقد أكد أكثر من 40 بالمئة من المشاركين في كلا البلدين أنهم يخفضون إنفاقهم الاستهلاكي ويراقبون الأسعار عن كثب.

تراجع ولاء المستهلكين للعلامات التجارية، إذ أكد ما لا يقل عن 15 بالمئة من المستهلكين المشاركين من الإمارات والسعودية توجههم نحو شراء منتجات من علامات تجارية أقل تكلفةً.

التجارة الإلكترونية تواصل مسيرة زخمها على خلفية تطلعات المستهلكين المتزايدة نحو تجربة استهلاكية تجمع بين مقومات السرعة والراحة، حيث أشار 62% من المشاركين في دولة الإمارات أن عنصرا الراحة والملائمة من الأسباب الرئيسية وراء توجههم نحو منصات التجارة الإلكترونية.

تكتسب العناية بالصحة واللياقة البدنية أهمية متزايدة باعتبارها من العوامل الرئيسية في تغيير الخيارات والأولويات الشرائية، حيث أكد أكثر من 50% من المستهلكين ضمن كل فئة عمرية بدولة الإمارات أن "المكوّنات الطبيعة بكافة أنواعها" هي "عادة" أو "دائما" من الاعتبارات الأساسية عند شراء المنتجات الغذائية المعبأة.

وختاماً، يتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية بهدف دعم الشركات المحلية، لاسيّما بين أوساط المستهلكين الشباب.



وفي ضوء هذه النتائج، فإن تجّار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية بحاجة إلى تبني استراتيجية جديدة قائمة على ركيزتين أساسيتين وهما: توفير قيمة جديدة ومميزة للمستهلك ورفع الطاقة الإنتاجية بشكل متواصل. وفي إطار تلبية تطلعات المستهلكين المتطلبين ممن يولون اهتماماً متزايداً للأسعار ، فإن الشركات بحاجة إلى وضع استراتيجيات تسويق ناجعة وتعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية. وقد أكد التقرير بشكل خاص على أهمية إضفاء طابع شخصي على تجربة المستهلكين بما يضمن تحقيق نتائج ناجحة، موصياً الشركات بإعادة النظر بشكل أساسي في هيكل التكلفة وضرورة إيجاد حلول فعّالة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق قيمة من أنشطة أعمالها الحالية بهدف تمويل مبادراتها الجديدة دون التأثير سلباً على هوامش أرباحها وتجربة عملائها.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله افتاحي، الشريك المساعد في ماكنزي الشرق الأوسط، وأحد مؤلفي هذا التقرير: "لا يزال قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط يعمل جاهداً على التأقلم مع الواقع الجديد، وهو أمر ليس بالسهل. ومن شأن المواكبة المستمرة للتوجهات الاستهلاكية المتغيّرة أن تُمكّن تجّار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة من تلبية تطلعات المستهلكين، بغض النظر عن التوجهات الاستهلاكية خلال السنوات المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن الإمكانات الجديدة والمتطوّرة في مجال التحوّل الرقمي والتحليلات والدمج والاستحواذ تمكّن الشركات من تحقيق قيمة متميّزة للمستهلكين وتعزز قدرتها على تطوير استراتيجية قوية في مجال التجارة الإلكترونية. فالمهارات الرقمية والتحليلية تدعم تجّار التجزئة بالفعل، حيث شهد عدد من الشركات نمواً في مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 2-10 بالمئة محققةً أرباحاً بنسبة تتراوح بين 2-3 بالمئة. وقد أكد التقرير على أهمية اعتماد تحليلات البيانات في عمليات صُنع القرار وتوفير الحوافز اللازمة لاستخدام الحلول التكنولوجية الرقمية في بيئة العمل يومياً ما من شأنه أن يكلل الشركات بالنجاح.

للإطلاع على التقرير بالكامل، يُرجى زيارة الرابط:https://mck.co/2IUgWa8