وزير العمل والتنمية يدشن أول جمعية متخصصة في المسؤولية المجتمعية في السعودية

شهد ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفندق فيرمونت بالرياض اليوم تدشين أول جمعية سعودية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية باسم "الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية" لتصبح أول جمعية أهلية متخصصة في هذا المجال. وحظي تدشين الجمعية برعاية المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي سلم رخصة الجمعية للدكتور سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والمهتمين.

وقال السبيعي : إن الجمعية تهدف إلى تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة "الحكومي - الخاص - غير الربحي" للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتأصيل ونشر مفهومها والتأييد والمؤازرة لقضايا المسؤولية المجتمعية. مضيفا بأن أدوار الجمعية تتمثل في تقديم الدراسات والأبحاث والإرشاد والاستشارات والتوعية والتثقيف والقياس والتقويم والتأهيل والتدريب. وأكد السبيعي على أن الجمعية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية عن شكره وتقديره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه وتشجيعه للخطوات التي اتخذتها الوزارة لتدشين الجمعية وتسهيل مهامها التأسيسية لتكون إحدى ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الجمعية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة برئاسة الدكتور سعود السبيعي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال وعضوية كل من الدكتورة نجاح القرعاوي عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والدكتور أحمد الزهراني رئيس قطاع الشراكات والاتصال بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" والدكتور عامر الحسيني المستشار المتفرغ بمركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي والدكتورة إلهام الدخيل الرئيسة التنفيذية لشركة (IMD) للاستشارات الإدارية والتربوية ومحمد الهويشل مستشار المسؤولية المجتمعية بشركة رؤية الاستدامة والدكتورة ابتسام العليان أستاذة الطفيليات بكلية العلوم بجامعة الملك سعود ومتعب الشريدة مدير عام مؤسسة اتحاد المسؤولية ولجين آل عبيد الرئيسة التنفيذية لشركة تسامي لريادة الأعمال الاجتماعية.