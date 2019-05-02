"الجوازات" تطلق حملة "لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك"

أطلقت المديرية العامة للجوازات اليوم الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي بشعار (لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك) الهادفة إلى توعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أوالإهمال. وأوضحت الجوازات أنها تقوم كل عام بإعداد الرسائل التوعوية وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بهذه الحملة وبثها عبر مختلف الوسائل الإعلامية لضمان وصول الرسالة التوعوية لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بمشاركة إدارات الجوازات في المناطق ومختلف المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) والإدارات التابعة لها وتعاون الجهات المعنية ذات العلاقة وذلك ببث هذه الرسائل عبر القنوات والوسائل الإعلامية حيث تهدف هذه الحملة الإعلامية التوعوية إلى تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بأهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم إهمالها وإيضاح المخاطر الأمنية لفقدانها وما يترتب على ذلك من عقوبات.

وأكدت الجوازات أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمرافقين معهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة وأهمية تسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل أشخاص آخرين وضرورة التقيد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للعقوبات التي قد تحرمهم من تحقيق الغرض من السفر. وأشارت الجوازات إلى أن السيارة أو مكان العمل ليس المكان المناسب لحفظ جوازات السفر وأن إهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضع صاحبها تحت طائلة المسائلة وفقا للأنظمة وأن فقدانها يترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.

وبينت الجوازات أن التعليمات تنص على إصدار جوازات سفر مستقلة لكل فرد من أفراد الأسرة الراغبين في السفر. داعية جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى المسارعة في إنهاء إجراءات تجديد أو إصدار جوازات سفرهم ومرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كاف. مشيرة إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية (3) أشهر بينما لا يقل عن (6) أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى وأن المدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة. وأضافت الجوازات أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) والهوية الوطنية (سارية المفعول) شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنين والمواطنات ويستطيع من بلغ عمره (21) عاما فأكثر إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة (5 أو 10 سنوات) فهي خدمة اختيارية للمواطنين والمواطنات. مبينة أن سجل الأسرة (بطاقة العائلة) وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا يعد وثيقة سفر لخارج المملكة. مؤكدة على جميع المواطنين بضرورة استبدال الهويات الوطنية التالفة أو التي تكون معالمها غير واضحة تفاديا لإعادتهم من المنافذ الدولية عند رغبتهم في السفر إلى دول الخليج.

ونوهت الجوازات إلى أنه يشترط خلو سجل المواطن من المخالفات المرورية عند إصدار أو تجديد جواز السفر الخاص به لكن لا يشترط خلو سجل المواطن من المخالفات المرورية عند التقدم لإصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين له كما أن إيقاف خدمات المواطن لايمكنه من إصدار أوتجديد جواز السفر الخاص به بينما لايمنع ذلك من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين له. وترحب المديرية العامة للجوازات بالتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (992) والبريد الإلكتروني ([email protected]) والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي (@AljawazatKSA) وحساب الخدمات الإلكترونية (@EpassportGovSa) وللاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي للجوازات (www.gdp.gov.sa) أو عبر تطبيق الجوازات للهواتف الذكية. متمنيا لجميع المواطنين سفرا سعيدا وعودا حميدا بحفظ الله.