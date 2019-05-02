"صندوق التنمية" يوقع وثيقة ضمان صادرات سعودية بأكثر من 7 ملايين ريال

وقع الصندوق السعودي للتنمية وثيقة ضمان صادرات سعودية لصالح شركة خدمات الأسمنت للصناعة من خلال برنامجه الخاص بالصادرات السعودية يغطي من خلالها عمليات الشركة التصديرية لمنتجاتها من شبوك المناخل المعدنية ورولات سيور النقل بأكثر من 7 ملايين ريال. ووقع الوثيقة عن الصندوق السعودي للتنمية أحمد الغنام مدير عام برنامج الصادرات السعودية وعن شركة خدمات الأسمنت للصناعة عدد من أعضاء مجلس إدارتها.

وأوضح مدير عام برنامج الصادرات السعودية أن توقيع هذه الوثيقة يأتي ضمن الأهداف التي يسعى برنامج الصادرات السعودية إلى تحقيقها لتشجيع الصادرات الوطنية وتنميتها تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وستتيح هذه الوثيقة المجال للشركة والمنتج الوطني المنافسة في الأسواق الخارجية والدخول في أسواق جديدة حيث تسعى الشركة لتوفير منتجات وخدمات صناعية عالية الجودة للقطاعات الأسمنت والتعدين ونقل المواد السائبة. وتتطلع الشركة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 بأن تصبح الشركة من رواد الصناعة في مجالها داخل وخارج المملكة.