المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 840 الف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (840) الف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ( يوليو - أغسطس 2019م) موزعه على عدد (14) باخرة بواقع (10) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر و (4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.