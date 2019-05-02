ارتفاع أرباح بي.إن.بي باريبا بفعل انتعاش الصيرفة الاستثمارية

أعلن بي.إن.بي باريبا اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من انتعاش في وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية والمؤسسية التي استفادت من تحسن بيئة السوق.

كان هذا القطاع تضرر في الربع الأخير من العام الماضي بفعل ضعف الأسواق المالية حيث انخفضت الإيرادات بشدة إلى 650 مليون يورو لكنها قفزت في الربع الأول إلى 1.52 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية والعملات 32 بالمئة على أساس سنوي وهو أداء أقوى من بعض بنوك الاستثمار الكبيرة الأخرى مثل كريدي سويس وجولدمان ساكس.

كان البنك أعلن في فبراير شباط عن عزمه خفض التكاليف 350 مليون يورو في وحدة الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية بعد الأداء الضعيف في الربع الرابع من 2018.

وارتفع صافي ربح البنك الفرنسي 22 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 إلى 1.92 مليار يورو (2.15 مليار دولار). وتوقع محللون استطلعت إنفرونت داتا آراءهم لصالح رويترز أن يحقق البنك صافي ربح بمقدار 1.71 مليار يورو.

وزادت الإيرادات الكلية 3.2 بالمئة إلى 11.14 مليار يورو بما يفوق توقعات المحللين أن تبلغ 10.65 مليار يورو.

وسجل البنك أيضا زيادة رأسمالية قدرها 838 مليون يورو بعد بيع حصة في شركة التأمين الهندية إس.بي.إل لايف.