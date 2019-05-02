ارتفاع إيرادات "فولكسفاجن" خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن جروب" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا ارتفاع إيرادات مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.1% سنويا بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات المالية لديها رغم تراجع إجمالي عدد السيارات التي سلمتها لعملائها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي. كما أكدت المجموعة الألمانية توقعاتها لمبيعات وإيرادات وأرباح تشغيل العام الحالي ككل.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1مليار يورو مقابل 4.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل زادت أرباح التشغيل قبل حساب البنود الخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 600 مليون يورو إلى 4.8مليار يورو.

وبلغ إجمالي إيرادات "فولكسفاجن" خلال الربع الأول 60 مليار يورو بزيادة نسبتها 3.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد السيارات التي سلمتها المجموعة لعملائها خلال الفترة نفسها 2.6مليون سيارة بانخفاض نسبته 2.8% سنويا.

يذكر أن "فولكسفاجن" تنتج سيارات "فولكسفاجن" و"أودي" و"سيات" و"سكودا"